Trabajadoras sexuales ofrecen “servicios gratuitos” a pilotos de Fórmula 1 para el GP de Las Vegas

El Gran Premio de Las Vegas será un espectáculo tras regresar por primera vez desde 1982. Las trabajadoras sexuales de Las Vegas se encargarán de dar una grata experiencia a los pilotos de la carrera con sesiones especiales “uno a uno”.

El portal TMZ reveló que las trabajadoras ofrecerán el servicio sin cargo para todos los conductores de la parrilla antes de la gran carrera del domingo.

“Nuestro descuento ayudará a los visitantes y residentes de Las Vegas a desahogarse con un par de damas generosas para que puedan relajarse durante la semana de la carrera”, comentó Alice Little.

El descuento no solo será para los conductores sino también para los aficionados con un 50% que quieran disfrutar de más adrenalina durante el Gran Premio de Las Vegas este fin de semana.

“Todos los que hicieron posible la F1 en Las Vegas merecen un descanso, y estamos aquí para brindarles una apreciación bien aceitada”, comentó.

“Nuestro descuento no es sólo un gesto de amor por la F1; es una invitación para que los fanáticos se deleiten con una experiencia donde el atractivo sexual se celebra, no se deja de lado. Porque en nuestro mundo, el glamour no está prohibido; es la estrella del espectáculo. !”, finalizó.

Las Vegas y el espectáculo que no gusta mucho a Max Verstappen

La Fórmula 1 vuelve a Las Vegas 41 años después, esta vez como promotora del Gran Premio que se desarrolla por las calles de la ciudad, con una recta de casi dos kilómetros y con un frío -la carrera arrancará a las 22:00 horas del sábado- que será un reto para neumáticos y pilotos, en un fin de semana que busca el espectáculo más allá de la propia competición.

A la fiesta se han sumado la mayoría de pilotos con cascos especiales, mostrando su ilusión en entrevistas y redes sociales por pasar un fin de semana de competición en Las Vegas… aunque no es el caso del ya campeón del mundo de 2023, el neerlandés Max Verstappen.

El gran favorito, como antes de empezar casi cada Gran Premio de esta temporada -solo en Singapur los primeros libres ya rompieron su latente superioridad-, ha sido el más crítico en la ceremonia de apertura, en la que subieron a los pilotos a unas plataformas en la recta principal.

“Por mí, se podrían saltar este tipo de cosas, tengo cero interés. Estar aquí arriba… pareces un payaso, este GP es 99% espectáculo y 1% deporte. No tengo ningún problema con esta carrera, pero tampoco es mi problema”, señaló.

Un espectáculo que persigue Liberty Media, propietaria de la F1 y promotora del Gran Premio de Las Vegas; algo no habitual, ya que normalmente son inversores locales los que se encargan de montar los eventos.

Sigue leyendo:

– Sergio “Checo” Pérez y Max Verstappen no estarán en la P1 del GP de Abu Dhabi

– Checo Pérez reveló cuándo se quiere retirar de la Fórmula 1 tras más de una década haciendo historia

– El éxito de la F1 continúa: se agotaron las entradas del GP de México 2024 en pocas horas