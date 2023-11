El éxito de la F1 continúa: se agotaron las entradas del GP de México 2024 en pocas horas

La afición de la Fórmula 1 respondió como se esperaba y es que faltando un año para una de las carreras más importantes del automovilismo, ya se conoció que la boletería para el Gran Premio de México 2024 ya está agotada, este evento se disputará en octubre del siguiente año.

El incremento de los precios de los boletos no impidieron que los fanáticos adquieran las entradas para la siguiente edición para así continuar con el éxito que tuvo este año la F1.

“Los aficionados respondieron con un gran interés para estar presentes en el México GP 2024, que se llevará a cabo en la Ciudad de México el próximo año y que se ha posicionado como uno de los mejores Grandes Premios, así como uno de los mejores eventos de entretenimiento del país”, mencionaron en un comunicado.

La pasión de la afición mexicana por la #F1 es incomparable y los boletos para el #MexicoGP 2024 se han agotado.

El Autódromo Hermanos Rodríguez estará a casa llena por segundo año consecutivo, tomando en cuenta que este año rompió el récord de asistencia con 400,639 personas cuando la marca anterior era de 395,902 aficionados.

Precios de las entradas del GP de México 2024

Para la venta general de las entradas solo bastaron unos minutos para que se acabaran los boletos. Las entradas oscilaban desde los $4,500 pesos mexicanos en la Zona Naranja hasta los $32,000 pesos en la Zona Verde.

Las entradas de Foro Sol fueron las entradas que fueron más solicitadas por los fanáticos, las que tenía un precio de $9,900 pesos en la parte Café y $11,000 pesos en la Gris. También había boletos para personas con discapacidad que tenía un costo de $4,500 pesos.

En las próximas semanas, el comité organizador del Gran Premio de México anunciará las fechas en las que se podrán imprimir los boletos para la carrera de la F1.

De acuerdo con información oficial de la Fórmula 1, el GP de México se realizará desde el viernes 25 hasta el 27 de octubre de 2024.

Sergio “Checo” Pérez se retiró del GP de México 2023

Las expectativas de los aficionados mexicanos se desvanecieron en el Gran Premio de México de este año, cuando su compatriota Sergio “Checo” Pérez tuvo un accidente en la primera curva de la carrera luego de chocar con Charles Leclerc de la escudería de Ferrari.

Pérez tuvo una increíble salida junto con su compañero de la escudería Red Bull Max Verstappen. El mexicano saltó desde la quinta posición hasta la tercera por la pésima salida que los dos pilotos de Ferrari, pero la emoción se terminó cuando Leclerc quedó entre los dos monoplazas de Red Bull y no pudo evitar impactar con Pérez.

“Estoy triste, porque tuve una buena arrancada. Solo pensaba en ganar. Ni siquiera en el podio pensaba; solo quería ganar. Vi una oportunidad y me lancé. Arriesgué, pero si me hubiera salido bien, hubiese salido primero de la primera curva”, comentó ‘Checo’ al canal de televisión Dazn luego de la carrera.

“La verdad es que no pensaba que Charles (Leclerc) fuese a frenar tan tarde. Él iba centrado, yo iba por la parte de afuera”, apuntó el bravo piloto tapatío.

“Me duele mucho por toda la gente, pero me voy tranquilo a casa, porque lo intenté. No obstante, eso sí, me voy triste, porque le quería dar la victoria a la gente”, explicó ‘Checo’ después de tener que retirarse en México.

