Cómo detectar si hay chinches en un hotel

Consejos que te ayudarán a evitar que te lleves estos insectos a tu casa

By Julia Calderone

Updated by Daphne Yao

¿Vas a quedarte en un hotel durante las vacaciones de la temporada festiva? Ten cuidado con las chinches. Los hoteles y moteles pueden ser lugares propensos a infestaciones de estos pequeños insectos de color marrón rojizo, que pueden estar viviendo felices en una cama y viajar en tu ropa o equipaje hasta tu casa.

Las chinches se alimentan de la sangre de personas y animales, generalmente mientras duermen. “No se ha demostrado que las chinches transmitan ninguna enfermedad fuera del laboratorio”, dice el doctor Zachary DeVries, profesor asistente de entomología en la Universidad de Kentucky. “Sin embargo, sus picaduras provocan comezón y pueden infectarse si te rascas. También nos preocupan los posibles alérgenos y otros contaminantes que puedan estar introduciendo en los hogares”.

Si estos insectos se meten en tu maleta y viajan contigo hasta tu casa, pueden instalarse a vivir en tus colchones, en las bases de cama y en tus muebles, lo que podría ocasionar una infestación. Ese es un regalo que nadie quiere tener esta temporada de fiestas.

Aquí tienes cinco pasos que te ayudarán a evitar un desagradable encuentro con las chinches en tus vacaciones.

Consejos para evitar las chinches al viajar

Consejos para evitar a las chinches

Estos insectos son más comunes de lo que piensas. En el programa de televisión “Taller del Consumidor”, Haniya Rae, experta en productos para el hogar en CR, explica cómo puedes protegerte contra una infestación de chinches.

