Cuauhtémoc Blanco piensa en el banquillo de las Águilas del América

Las Águilas del América han tenido a grandes entrenadores en los últimos años, pero ninguno ha podido levantar el trofeo del fútbol mexicano. El conjunto azulcrema marcha con un buen ritmo en la presente campaña, pero en caso de que se queden de nuevo con las manos vacías, Cuauhtémoc Blanco ya puso su nombre como un posible candidato para dirigir al Club América.

Grandes nombres han pasado por el banquillo azulcrema, pero títulos muy pocos. Cuauhtémoc Blanco está consciente de ello y espera tranquilamente su oportunidad para dirigir al club. Mientras no llega esa propuesta, el exjugador de la selección mexicana planea seguir formándose.

“Yo siempre se los he dicho que algún día me encantaría dirigir al América, algún día a la selección, pero como siempre lo he dicho, hay que ir paso a paso. Lo he dicho muchas veces que cuento termine aquí, me voy a ir a Europa un mes, para ver entrenamientos, prepararme y después regresar”, dijo Blanco en unas declaraciones recopiladas por Esto en Línea.

¿Este es el año del Club América?

A pesar de que espera con ansias el puesto en el banquillo del Club América, Cuauhtémoc Blanco también está deseando ver el primer título del club tras varios intentos fallidos. André Jardine llevó al club a la primera posición de la tabla general en la Liga MX. Ahora queda la fase más importante del torneo, instancia en la que el club ha resbalado en los últimos años.

“Ojalá que se dé ese campeonato, siempre he dicho que la Liguilla es a Liguilla y todo puede pasar, recuerdo cuando nos fuimos de superlíderes con Veracruz el Pumas nos ganó como último lugar. Tiene todo para ser campeón, es concentración, dedicación y que todos corran“, agregó.

Todo parece indicar que Cuauhtémoc Blanco tendrá que esperar pacientemente su oportunidad en el banquillo azulcrema. El trabajo de André Jardine está siendo muy sobresaliente. El brasileño solo perdió un partido en todo el torneo Apertura 2022. El estratega sudamericano se ha ganado su puesto y un margen de error en la Liguilla de esta temporada.

