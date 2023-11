Donald Trump aplastaría a sus rivales si hoy fueran las elecciones en New Hampshire, revela encuesta

La popularidad de Donald Trump continúa al alza y en una nueva encuesta se muestra que, si en este momento se llevaran a cabo las elecciones en New Hampshire, prácticamente barrería con el resto de los aspirantes a la candidatura republicana.

De acuerdo con los resultados de un sondeo llevado a cabo por el diario The Washington Post y la Universidad de Monmouth, en un hipotético enfrentamiento entre los republicanos que continúan luchando porque su nombre aparezca en la boleta presidencial, Donald Trump sería el ganador en New Hampshire, pues obtendría el 46% de la votación.

En la segunda posición aparecería Nikki Haley, con 18%; seguida por Chris Christie, con 11%.

Por su parte, Vivek Ramaswamy ocuparía el cuarto sitio, con 8%; y, por extraño que suene, Ron DeSantis caería hasta el quinto lugar de respaldo, con únicamente el 7%.

A pesar de la cómoda ventaja tendría el expresidente de la nación, su imagen no es del todo grata para un amplio sector de ciudadanos de New Hampshire, pues el 36% reconoció que no lo les agrada.

Sin embargo, al 40% le desagrada más Ron DeSantis; mientras que el 60% sintió mayor rechazo por Chris Christie.

Donald Trump cada vez estaría más cerca de que su nombre vuelva a aparecer en la boleta de los comicios presidenciales. (Sarah Stier / Getty Images)

Es un hecho que, lejos de afectar su campaña, haberle fincado cuatro acusaciones legales y de estar siendo enjuiciado en New York por una de ellas, parece haber alimentado entre los ciudadanos la idea de que Donald Trump resulta la mejor alternativa para sacar adelante al país.

En este sentido, crece la probabilidad de que pueda volverse a presentar un enfrentamiento entre Trump y Joe Biden con al menos un aspirante más de por medio en el caso de Robert F. Kennedy Jr., quien como candidato independiente les restará votos a ambos.

De cualquier manera, las compañías encuestadoras muestran al expresidente como posible ganador en dicho escenario.

En otro ejercicio efectuado por el diario New York Times y la universidad Siena College se muestra que Trump podría vencer a Biden –con márgenes de tres a 10 puntos porcentuales– en Arizona, Georgia, Michigan, Nevada y Pennsylvania, todos ellos estados claves para definir al residente de la Casa Blanca por los próximos cuatro años.

