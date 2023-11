Kylian Mbappé sobre el Balón de Oro: “Desde la final del Mundial sabía quien lo iba a ganar”

Kylian Mbappé volvió a aparecer en una rueda de prensa de la Selección de Francia después de casi cinco meses (la última vez fue el 15 de junio) y este viernes el capitán del combinado galo respondió ante varios temas entre los que destacó la conquista de Lionel Messi en la ceremonia del Balón de Oro en la que el argentino se acreditó su octavo galardón.

La principal figura del París Saint-Germain y de Francia, que se encuentra concentrada para disputar los partidos de este sábado ante Gibraltar y el próximo martes ante Grecia correspondientes a la clasificación para la Eurocopa Alemania 2024, aseguró que la estrella argentina era justo merecedor del premio y aseguró que estaba consciente de que iba a ser así.

Vale la pena destacar que Kylian Mbappé quedó en el tercer puesto entre los finalistas para el premio Balón de Oro 2022-2023 por detrás de Messi y el segundo clasificado, el noruego Erling Haaland, quien ganó todo durante la pasada temporada con el Manchester City al salir campeón de la Premier League, la Champions League y la Copa de Inglaterra (FA Cup).

Kylian Mbappé ha sido nominado al Balón de Oro en cada una de las ediciones del premio desde la temporada 2016-2017 y todavía no ha ganado. (FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)

“Yo no soy alguien que tenga miedo a hablar. Para mí, Lionel Messi se merece el Balón de Oro”, señaló Mbappé. “La noche de la final del Mundial ya sabía que él había ganado el Balón de Oro”, agregó el francés que perdió con su selección aquella final de la Copa del Mundo Qatar 2022 ante la Argentina de Messi en una emocionante tanda de penales tras un empate 3-3.

Kylian Mbappé, quien en redes sociales había ya felicitado al argentino tras haber ganado su octavo Balón de Oro, también fijó su posición con respecto a los que criticaban la escogencia de Messi para entregarle el galardón que premia al desempeño durante la temporada del mejor jugador del mundo de acuerdo con los votantes de la Revista France Football.

Evade hablar de su futuro

Otro tema del que fue consultado Kylian Mbappé fue sobre su futuro en el París Saint-Germain en medio de los constantes rumores sobre una posible salida con destino al Real Madrid, ya que el jugador todavía no ha dado muestras de querer firmar una renovación con el cuadro parisino con el que termina contrato al final de la presente temporada.

Francia marcha líder del Grupo B de la clasificación para la Eurocopa 2024 con 12 puntos por delante de Países Bajos y Grecia, ambos con 10 unidades. (Mike Hewitt/Getty Images)

Sin embargo, Mbappé se mostró reacio a hablar del tema: “Esas no son noticias relacionadas a la Selección de Francia. Si tienes esa pregunta tienes que ir al Campus del PSG y te la responderé. El país ante todo, pero no es algo que me pese. No pienso en eso en el campo. Cuando estoy jugando no me meto en cosas que están por fuera”.

Para finalizar, la estrella del PSG habló sobre la posibilidad de disputar los Juegos Olímpicos de París 2024 con la selección sub-23. “Sería un placer jugar con ellos, pero si no me dan permiso apoyaré la decisión. No creo que vaya a tomar mucho tiempo pensar en ello. Si es sí, es sí, pero si es no, es no. Quiero jugar y creo que la gente también lo quiere”, aseguró.

