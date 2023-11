Navegando las compras navideñas: estrategias clave para minoristas en un mundo diverso

En un año marcado por la incertidumbre económica, la temporada de regalos navideños se presenta como un terreno desafiante para minoristas y marcas. Sin embargo, emerge una narrativa única: la creciente diversidad de los consumidores en Estados Unidos está redefiniendo la forma en que abordamos las compras festivas. Este cambio no solo representa un desafío, sino también una oportunidad para aquellos que buscan entender y adaptarse a las preferencias cambiantes de los consumidores.

Diversidad: más que un término, una realidad que impacta las desiciones de compra entre los consumidores

En este paisaje diverso, resalta que la autenticidad en la representación cultural es un factor clave, tal como lo revela el estudio “Understanding Diverse Gift Shopper Trends in Holiday 2023 and Beyond” elaborado por el Centro de Inteligencia de My Code Media. Los consumidores multiculturales expresan un deseo creciente de verse reflejados en la publicidad, buscando conexiones genuinas con las marcas. ¿Cómo pueden los minoristas responder a esta demanda?

Autenticidad en la representación cultural más allá de la publicidad estacional

En lugar de limitar la autenticidad a campañas estacionales, los minoristas pueden incorporar representaciones culturales auténticas durante todo el año. Este enfoque continuo no solo fortalece la conexión emocional con los consumidores, sino que también influye positivamente en las decisiones de compra. Al entender las preferencias específicas de cada grupo demográfico, desde hispanos hasta afroamericanos, los minoristas pueden personalizar sus estrategias de marketing para una mayor resonancia.

Young latin couple expecting baby surprise with gift at park

Compradores aprovechan el Black Friday y Cyber Monday para surtir su lista de regalos

Si bien eventos como el Black Friday y Cyber Monday siguen siendo esenciales, los datos sugieren que los consumidores multiculturales muestran un interés creciente en eventos específicos de compra, como Small Business Saturday. Con un 61% de participación prevista, este día ofrece a los minoristas la oportunidad de destacar y atraer a consumidores que buscan experiencias de compra únicas y significativas.

A pesar de la disminución general del uso de “Comprar Ahora, Pagar Después” en Estados Unidos, los consumidores multiculturales muestran una preferencia destacada por opciones de pago flexibles. Este hallazgo resalta la importancia de adaptarse a las preferencias cambiantes de los consumidores en el ámbito financiero. Los minoristas pueden considerar estrategias que ofrezcan flexibilidad sin comprometer la seguridad financiera de los compradores.

El arte de personalizar la experiencia de compra: más allá de las guías de regalos tradicionales

Los compradores buscan opciones más personalizadas para regalar a sus seres queridos durante las fiestas. Crédito: Shutterstock

Los datos revelan que los consumidores multiculturales tienen preferencias específicas de regalos, como arte, música y joyas. Los minoristas pueden capitalizar estas preferencias mediante la creación de experiencias de compra personalizadas, alejándose de las guías de regalos tradicionales. Al destacar productos que resuenen con las preferencias culturales, los minoristas pueden aumentar la participación y la lealtad del consumidor.

La temporada de regalos navideños se presenta como una travesía emocionante para los minoristas que están dispuestos a abrazar la diversidad. Al comprender las preferencias cambiantes de los consumidores y adaptarse de manera proactiva, los minoristas pueden no solo sobrevivir sino prosperar en este paisaje en constante evolución.