Hirving “Chucky” Lozano tras la derrota de México ante Honduras: “Nos costó mucho por la cancha”

La derrota sufrida por la Selección de México el viernes ante Honduras dejó un mal sabor de boca puertas adentro en El Tri y así lo demostró Hirving “Chucky” Lozano, quien tras el partido destacó que las condiciones del campo de juego en Tegucigalpa fueron determinantes para el desempeño de ambas selecciones.

“No fue un buen partido para nadie”, sentenció el delantero del PSV Eindhoven de la Eredivisie en la zona mixta tras el revés sufrido en el Estadio Nacional de la capital hondureña. “Fue un partido que nos costó mucho por la cancha, por muchos factores, pero sobre todo creo que no manejamos bien el partido”, analizó Lozano.

La Selección de México se vio abajo en el marcador tras la primera media hora de juego con el tanto anotado por Antony Lozano, diez minutos después de que Guillermo “Memo” Ochoa tuviera que salir del encuentro al minuto 20 por molestias en el hombro derecho luego de un choque con el delantero hondureño en el arranque del encuentro.

Las selecciones de México y Honduras están disputando una de las series de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. (Jorge Salvador Cabrera/Getty Images)

“Cuando uno se lesiona no es agradable, me ha pasado a mí y no se lo deseo a nadie. Fue una lástima que salió, pero bueno teníamos que afrontar este partido y ahora tenemos que darle la vuelta a la página y pensar en el siguiente encuentro”, comentó “Chucky” Lozano con relación a la lesión del guardameta mexicano que es casi un hecho que no estará para la vuelta.

Si bien el balance para la tropa dirigida por Jaime Lozano, el experimentado delantero mexicano hizo un balance de los primeros 90 minutos de esta eliminatoria en la que está en juego uno de los cupos directos para la Copa América Estados Unidos 2024 y destaca que Honduras por momentos tuvo mejor desempeño que El Tri desde su planteamiento.

“Creo que trabajaron muy bien el partido, lo planearon muy bien y a nosotros nos fallaron muchas cosas. Creo que no fue nuestro día y que a todos nos pasa eso de que no salimos en un día bueno. Creo que para nosotros fue este día, pero bueno todavía tenemos una oportunidad de sacar esto adelante”, prosiguió el jugador.

La Selección de México complicó sus aspiraciones de seguir su andar por la Liga de Naciones de la Concacaf. (Jorge Salvador Cabrera/Getty Images)

Ahora la Selección de México se prepara para lo que será el partido de vuelta de la eliminatoria que se llevará a cabo el martes en el Estadio Azteca de la capital mexicana, en donde El Tri necesita darle vuelta al marcador adverso y de acuerdo con Hirving “Chucky” Lozano cuentan con el talento para conseguirlo, además de que podrán jugar en una buena cancha.

“En lo personal me parece que vamos a poder tener una buena cancha en nuestra casa y me parece que es una buena oportunidad para conseguir la victoria”, comentó el delantero quien agregó que la derrota puede servir como experiencia para los jugadores más jóvenes. “Esto no es nuevo para muchos de nosotros, pero también habían jugadores que no habían tenido la oportunidad de jugar un partido así y eso es un aprendizaje”.

