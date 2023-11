Julio González fue llamado de emergencia a la Selección de México tras la lesión de “Memo” Ochoa

Julio González fue llamado de emergencia para unirse a la concentración de la Selección de México en vista de la lesión que sufrió el guardameta Guillermo “Memo” Ochoa el viernes durante la derrota sufrida por El Tri (2-0) en su visita a Honduras por el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Aunque todavía no se ha dado un parte oficial de la lesión que padece “Memo” Ochoa, el seleccionador nacional Jaime Lozano, prefirió incorporar al portero de los Pumas de la UNAM quien estará disponible para el encuentro de vuelta ante los hondureños que se llevará a cabo el martes en el Estadio Azteca de la capital mexicana.

La inclusión de Julio González se confirmó este sábado a través de las redes sociales de la Selección de México, que publicó la noticia. “Informamos que Julio González se integrará a nuestra concentración a partir de hoy (sábado) en el Centro de Alto Rendimiento”, se leía en la cuenta de la selección en X, antes conocido como Twitter.

El guardameta Julio González ha sido titular en todos los encuentros de los Pumas en el torneo Apertura 2023 de la Liga MX en los que ha permitido 18 goles. (Héctor Vivas/Getty Images)

La desafortunada jugada en la que Guillermo “Memo” Ochoa se lastimó ocurrió apenas en el sexto minuto de juego en el partido que se realizó el viernes en Tegucigalpa. El guardameta mexicano salió en la búsqueda de una pelota y terminó chocando con Anthony “Choco” Lozano. El jugador del Salernitana italiano quedó tirado en el césped mostrando dolor en el hombro derecho.

Luego de ser atendido, “Memo” Ochoa siguió jugando pero terminó pidiendo el cambio al minuto 20, cuando fue sustituido por Luis Malagón. Al poco tiempo cayó el primer gol de los hondureños por intermedio del propio Lozano (m.30) y los locales terminaron de sellar la victoria con la anotación de Bryan Rochéz (m.72).

“Fue un choque fuerte, algo se me movió, me tronó. Mañana (sábado) veremos los análisis médicos, pero parece que es algo muscular”, comentó en la zona mixta luego del partido el experimentado guardameta mexicano que tras la convocatoria de Julio González, es prácticamente un hecho que no estará para el encuentro de vuelta de la serie.

Guillermo “Memo” Ochoa pidió el cambio en el minuto 20 al no aguantar el dolor en el hombro derecho que le produjo el choque con Anthony “Choco” Lozano. (Jorge Salvador Cabrera/Getty Images)

La Selección de México se prepara ahora para enfrentar de vuelta a Honduras el martes en el Estadio Azteca de la capital mexicana en un partido complicado en el que tendrá que intentar darle la vuelta a un 2-0 para asegurar su boleto a la siguiente instancia de la Liga de Naciones de la Concacaf y además quedarse con el cupo para la Copa América Estados Unidos 2024.

El seleccionador mexicano Jaime Lozano confía en que estando en casa sus dirigidos puedan hacer un mejor papel. “Hay que limpiarse ya. Sabemos que seremos nosotros, que será totalmente distinto, estamos en casa y vamos a cambiar muchas cosas. Seguramente el resultado de local será otro”, consideró el estratega.

De no poder darle vuelta a la serie de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, la Selección de México todavía tendría la oportunidad de conseguir un cupo para la próxima edición de la Copa América en un repechaje en el que se entregarán dos boletos.

