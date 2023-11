Histórico, pagan más de 1.5 mdd por guitarra del último concierto de Kurt Cobain

La guitarra utilizada por el cantante estadounidense Kurt Cobain en su último concierto ha alcanzado un precio superior a 1.5 millones de dólares en una subasta organizada por Julien’s Auctions, según anunció la casa rematadora el pasado viernes. Se trata de una Fender Mustang para zurdos, la cual era la “favorita” del líder de Nirvana y fue empleada durante la última gira del grupo entre 1993 y 1994, según detalló la casa de subastas en un comunicado.

La guitarra, de color azul cielo y en estado intacto, contrasta con muchas otras utilizadas por Cobain que solían ser destrozadas en el escenario. No obstante, esta adquisición sigue la estela de otra subasta realizada en mayo, donde una Fender Stratocaster negra, también destrozada por el artista, alcanzó la suma de 595 mil dólares en el Hard Rock Cafe de Nueva York.

Cobain, icónico líder de Nirvana, dejó su marca en una generación de fanáticos con éxitos como “Smells Like Teen Spirit” y “Come as You Are”. Su trágico fallecimiento en 1994 a los 27 años, marcado por la adicción a la heroína y su compleja relación con la cantante Courtney Love, no ha menguado la persistente fascinación por su legado musical y cultural.

En una subasta paralela, la casa Julien’s Auctions vendió otra guitarra, utilizada por el reconocido Eric Clapton, por casi 1.3 millones de dólares. Esta Gibson SG, apodada “The Fool”, cuenta con una decoración personalizada y psicodélica, y está estrechamente vinculada a la etapa del cantante en el grupo Cream, donde produjo uno de los sonidos más característicos del rock.

Kurt Cobain, además de su impacto musical, se convirtió en una figura emblemática de la moda y un símbolo de la contracultura grunge de los años 90. Su estilo descuidado, con camisetas desgastadas, jeans y cardigans, se convirtió en un look distintivo del movimiento. Su muerte prematura no ha disminuido su influencia; las letras de Nirvana y su imagen siguen siendo objeto de estudio y celebración, influyendo en generaciones posteriores de artistas.

La venta de recuerdos vinculados a Cobain, como la emblemática Fender Mustang, refleja la perdurabilidad de su estatus como ícono cultural. Estos objetos, más allá de su valor monetario, encapsulan la nostalgia y el interés continuo en la vida y obra del músico, demostrando la conexión duradera que los fanáticos mantienen con su legado.

El impacto de Kurt Cobain no se limita a la música; su vida y obra siguen siendo relevantes como un símbolo de la integridad artística, la sensibilidad de una época y la complejidad de la experiencia humana. Su legado, impregnado de autenticidad y expresión personal, persiste a través de las generaciones, manteniendo viva la esencia del grunge y su mensaje atemporal.

Subastan paquete de cigarrillos de Kurt Cobain

Las subastas de artículos pertenecientes a celebridades son eventos comunes donde objetos cotidianos adquieren un valor significativo debido a su conexión con personajes famosos. En esta ocasión, un paquete de cigarros se ha convertido en un objeto de alto valor al pertenecer al líder de Nirvana y referente musical de los años 90, Kurt Cobain, lo que ha llevado a algunos a considerarlo como posiblemente el paquete de cigarrillos más caro de la historia.

La caja de cigarrillos, de la marca American Spirit, está siendo ofrecida en una subasta organizada por Julien’s Auctions. Aunque la puja inicial comenzó en 200 dólares, se esperaba que alcanzara los 1200 dólares. Sorprendentemente, el paquete de cigarrillos alcanzó un valor de 4000 dólares, atrayendo el interés de seis participantes.

En la descripción oficial del artículo se detalla que se trata de un paquete sin abrir de cigarrillos mentolados regulares American Spirit que perteneció a Kurt Cobain. Estos mentolados eran la marca preferida del fallecido músico y fueron resguardados por su compañero de cuarto en la clínica de rehabilitación de Los Ángeles, donde Cobain estuvo brevemente antes de su trágica muerte.

A pesar de que la atención se ha centrado en el significativo valor alcanzado por el paquete de cigarrillos, la subasta, titulada “Played, Worn, & Torn: Rock ‘N’ Roll Iconic Guitars And Memorabilia”, cuenta con otros artículos de interés para coleccionistas. Entre ellos se encuentran unos pantalones de mezclilla utilizados por el guitarrista y cantante en el video musical de ‘Heart Shaped Box’.

