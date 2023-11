Horóscopo de hoy de Nana Calistar 18 de noviembre de 2023

Piscis

Estás nadando en un mar de emociones, pero cuidado con la marea. No dejes que te arrastre. Ponte las aletas de la determinación y nada hacia tus metas, ¡que el océano es tuyo! En cuestiones de amores debes cuidar mucho tu carácter pues sueles explotar con facilidad y si sales con alguien podría asustarse y alejarse. No te culpes de errores del pasado pues aunque la has pasado rete mal has aprendido mucho de eso. Siempre que quieras un cambio en tu vida lo podrás lograr, pero ten presente que siempre habrá personas que quieran estropear tus ganas de crecer y mejorar. Amistades nuevas se aproximan y la posibilidad de conocer a una persona del signo de piscis que te hará ver la vida de manera distinta. Haz mejorado mucho estos días pero vienen personas que querrán arruinar tu felicidad, no lo permitas y ponte las pilas o de lo contrario regresaras a la mismas cuestiones de antes. Posibilidades de reencuentros con personas de la familia que tenías tiempo de no ver. Debes tener cuidado con tu cabeza pues te puede traicionar con pensamientos deprimentes y negativos, no permitas que otras personas te laven el cerebro con quejas o chismes que solo te van a preocupar y ponerte de malas.

Acuario

Estás más excéntrico que un flamenco en una reunión de pingüinos. Atrévete a destacar, pero no te vayas al extremo. La gente normal también puede ser divertida, ¿sabes? No te detengas por nadie y muéstrale al mundo lo que eres capaz de lograr, te gusta la buena vida, así que comienza con ese negocio que tienes en mente pues te dejará grandes ganancias. Es posible que extrañes a persona de tu pasado, sin embargo el tiempo te dará la razón que fue la mejor decisión que tomaste. Ya no temas a cambios, eres muy de quejarte pero no haces ni madres por cambiar dicha situación. Momentos importantes se aproximan entre ellos abrirás los ojos por fin, te darás cuenta de la clase de personas que te rodean y quien de verdad vale la pena y a quien debes de mandar al chorizo. Manda a la fregada a esas personas que nomas llegan a tu vida a traerte chismes o hacerte sentir mal con estados deprimentes, necesitas cerrar ese ciclo y ver más por ti, busca a personas positivas que te brinden una bella amistad desinteresada. Cuidado con amores de una noche los cuales estarán presentes en estos días en tu vida. No permitas que personas del pasado arruinen tu presente.

Capricornio

Estás trabajando más duro que una abeja obrera. Pero no te olvides de oler las flores de vez en cuando. El éxito está bien, pero la felicidad también cuenta, ¡eh! Aprende a vivir en soledad y a quererte y valorarte, si logras eso no te faltara nada más para ser feliz. No permitas que la costumbre y la monotonía dañen tu relación en caso de tener. Es probable que sientas necesidad de un amor más estable, te has topado con pura falsedad y personas que nomas te roban el tesoro y después no los ves ni en pintura. Ya no permitas que otras personas se sobrepasen en tu vida, aprende a defender tus decisiones y a no permitir que nadie se meta donde no les importa. No desesperes, ten paciencia que los sueños se pueden volvers realidad, pero ten presente que si no le trabajas pa conseguirlo pos no van a llegar, ponte las pilas y ve tras tus metas. No des pasos hacia algo que desconoces. Vienen días en los cuales estarás muy pensativo y querrás regresar a tu pasado, cuidado, podrías cafetearla bien feo. No te dejes llevar por chismes de vecindad ni por comentarios mal intencionados de personas que lejos de sumarte solo le restan a tu vida.

Sagitario

Estás tan inquieto que hasta la silla en la que estás sentado se queja. Baja un cambio y enfoca esa energía en algo productivo. Si no, vas a terminar agotado como un caballo de carreras. Ya no te dejes manipular ni caigas tan rápido en promesas de otras personas que suelen ofrecerte el cielo y la luna y al final solo te dan chicharrón y al tercer día te mandan a volar. Es probable que te sientas algo triste en estos días, ni pex la vida sigue, hay que aprender de todo en esta vida y darte cuenta que el amor no es para siempre y que no podemos retener a nadie que no quiera estar con nosotros. Cuida mucho tu parte sentimental que ha estado muy expuesta y podrías sufrir nuevas traiciones si sigues dando entrada a tu vida a cualquier persona. Si han existido problemas en tu familia ni te achicopales ni te sientas mal que todo se va solucionar de la mejor manera, necesitas echarle ganas a tu vida y ya dejarte de tonterías de una buena vez, le has flojeado mucho. No es momento de pensar en el pasado sino en el presente que es lo más importante que tienes, cuidado con querer impresionar a alguien para quedar bien, no hay necesidad. Vienen días de cambios en muchos aspectos de tu vida sobre todo en tu economía y deberás de aprovecharlos.

Escorpión

Estás más misterioso que el Triángulo de las Bermudas. Pero, amigo, la gente no es adivina. Abre esa boca y comunica tus pensamientos, o te quedarás solo con tus secretos. No te conformes con la parte física recuerda que la bondad de esta persona radica en su corazón. Al paso de los días le extrañarás y harás por buscarle pero quizás ese día sea tarde, si te hizo sentir bien no pierdas esa oportunidad de iniciar algo bien y comenzar a ser feliz. Llegada de una persona que te hará cambiar tu modo de pensar, tu ausencia y falta de carácter podría provocar que se perdiera la llama que estaba por iniciar, llegará de tierras lejana y será del signo de agua (Cancer o Piscis). No te preocupes tanto por tonterías que aún no pasan, aprende a ver la vida con más alegría y optimismo, recuerda que las preocupaciones y gente tonta nomas sirven pa dañar a uno. Viene un amor del pasado que volverá a entrar a tu vida, ten cuidado en volver a confiar llévatelo con pinzas para no volver a caer en las mismas situaciones. Es momento de aprender las lecciones de vida y de darte cuenta que solo te necesitas a ti para ser feliz y lograr tus sueños y metas. Hay días en los cuales estarás algo melancólico al recordar a quien fue importante en tu vida.

Libra

La balanza está más inclinada que tu ex en un drama. Necesitas equilibrar tus emociones antes de que te caigas de lado. Toma decisiones, aunque duela, y sigue adelante. Ten presente que vida solo tienes una así que aprende a disfrutarla y darle el valor que tiene. Nuevos amores en puerta entre ellos uno que estuvo en tu pasado y con el cual no se había podido concretar nada. Cambios importantes en tus estado de ánimo pues dejarás de flagelarte tanto y te darás la oportunidad de sonreír aunque las cosas no marchen bien. Momentos importantes en los cuales tomarás una decisión muy importante, despídete de esa persona que te ha fregado tanto la existencia pues entrarás en razón y en estos días podrías cortar cualquier vinculo que te una a el o a ella. Amores a distancia se fortalecen, tienes que entender que pa que una fregada relación funcione ambas partes deben de estar en la misma sintonía si uno no lo hace jamás va funcionar o no se va lograr algo. Debes de darte cuenta que vida solo tienes una para lograr tus sueños y metas, dale para delante y comienza a disfrutar y vivir. No es momento de confiar en nadie sino de pensar en él ahora y luchar por esos sueños y metas que tienes. Hay la posibilidad de realizar un viaje con una persona que simboliza mucho para ti en estos momentos de tu vida.

Virgo

Dejen de limpiar y organizar por un momento. A veces, el desorden es la salsa de la vida. No te preocupes, el mundo no se va a caer si dejas una taza sucia en el fregadero. Ya deja de ser tan inche desconfiado o desconfiada porque muchos de tus planes se te salan por no confiar en quien con hechos te muestra su interés. Vienen movimientos importantes en tu vida entre ellos la salida y entrada de alguien muy en especial. Es posible que tengas sueños raros, pon mucha atención pues te mostrarán unas verdades y caminos que deberás de tomar. Recuerda bien qué es lo que quieres y necesitas en tu vida y no te detengas ni te dejes influenciar por nadie, la vida te dará la razón y lograrás materializar cada uno de tus sueños. Ten cuidado con ausentarte tanto de personas que son importantes para ti pues cuando regreses quizás ya se hayan olvidado de ti. Te está cayendo el veinte de tanta fregadera que cometiste en el pasado, sin duda alguna te atontaste bien feo pero estas a tiempo de corregir esos errores, es momento de quererte, valorarte y darte a desear más. Vienen muchos cambios en tu vida los cuales deberás de atender a la brevedad entre ellos tu trabajo o la fuente de ingresos pues se puede ver estancamiento. No pierdas el tiempo con personas que no sumen nada a tu vida. Un proyecto que has tenido en mente se materializará y tomará forma en cualquier momento. Cuidado con amores de una noche.

Leo

Tu melena brilla más que el sol, pero no te duermas en tus laureles. Si no pones atención, alguien más va a robarle el show. ¡Prende esa llama interior y arrasa con todo! La gente que te rodea es muy perra y exigente y siempre estará esperando que te caigas o cometas un error para echártelo en cara, sonríeles y muéstrales que eso no sucederá. No te dejes cae, que nadie te vea en el suelo y menos derrotado o derrotada, tienes el poder para iniciar de cero y convertir tus metas y sueños en logros. Tu signo es de los más fuertes y no suele doblegarse con nada. No dejes que eso suceda y si un día estas triste y no quieres continuar con tu camino acuérdate de todo lo que has pasado, no mandes todo al carajo por una simple cosa. Esa persona que se fue y se alejo no tiene ya porque dañarte o estar quitándote el inche sueño, debes de aprender a soltar y darte cuenta que nadie es indispensable en tu vida o de lo contrario la vas a pasar mal. Vienen días de muchos cambios, de nuevos amores y de oportunidades de viajes que debes disfrutar. No te dejes llevar por chismes de vecindad de personas que solo buscaran sacarte de tu zona de confort. Cuidado con una amistad la cual podría invitarte a salir a una fiesta y podría haber un accidente el cual lamentarás.

Cancer

Estás más sensible que un adolescente en su primera cita. Pero no te preocupes, no estás sola. Llora si es necesario, pero después levántate y ponte el rímel de guerra. La vida sigue. Ya no caigas en esos juegos, recuerda que si no te da lo mismo que le ofreces esa relación no llegará a consolidarse. Ya no permitas que nadie te haga sentir menos de lo que vales, tu problema es que te menosprecias demasiado. Una amistad te va fallar en estos días al andar comentando cosas sobre tu persona y tu familia, no te mortifiques solo aléjate y quítala de tu vida que no vale la pena que siga ahí. Es importante que pongas en la mesa tus sentimientos pues podrías estar cometiendo graves errores al estar dedicándole tiempo de más a una persona que no hace nada por estar a tu lado. Los celos estarán a la orden del día, últimamente desconfías mucho de tu pareja y eres muy de celar a tus amistades, debes ya dejarte de tonterías y mejor poner más empeño en solucionar tus problemas mentales que arrastras del pasado. Vienen días en los cuales te la pasarás dudando de medio mundo y no sabrás qué decisión tomar en muchos aspectos de tu vida. Cuidado con un cambio de casa o vehículo de última hora el cual no pudiera salir como esperas.

Géminis

Tu lengua está más afilada que un cuchillo de chef. Pero, ojo, no vayas a cortarte a ti mismo. Controla esa verborrea o terminarás solito como un perro callejero. Ya no te bajes tanto de nivel ni de precio y quien de verdad quiera algo contigo que lo demuestre con hechos. Ten cuidado con exigir más de lo que puedes ofrecer o podrías cometer grandes errores. La vida te pondrá nuevas oportunidades y posibilidades de crecimiento en tu área laboral y en lo sentimental, en estos días podría mejorar mucho una relación con una persona con la que estas saliendo, no te desesperes que cuando tenga que ser será. Busca la manera de vivir en paz y acercarte a esas personas que te den tranquilidad, desaloja de tu vida cualquier acto de indiferencia y de mala leche. Cambios nuevos, inicias una nueva etapa con nuevas personas y nuevas posibilidades de ofrecer la caricia al mejor postor. Cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir, hoy sábados es un buen momento de iniciar a reflexionar sobre lo que requieres en tu vida para lograr paz y estabilidad, has pasado por situaciones algo complicadas. No te desesperes sino ves realizado tus sueños debes de tener paciencia pero también ser constante en lo que quieres lograr y hacer en tu vida.

Tauro

Estás más terco que una mula en primavera. Deja de resistirte al cambio, ¡que hasta las rocas se desgastan con el tiempo! Si no te mueves, te van a crecer raíces en el trasero. Ya no te tomes las cosas tan apecho y date la oportunidad de perdonar errores y dedicarle más tiempo a lo que de verdad importa y construyes para ti. Ten en cuenta que lo que vale la pena costará trabajo tener, así que no te desanimes si las cosas parecen no funcionar o hay impedimentos que no te dejen avanzar como tu quieres y deseas. Vienen cambios en tu personalidad y estado de ánimo, eres muy de querer ya una relación y buscar estabilidad económica pero no haces ni madres por lograrlo, al contrario le aflojes mucho en tu casa y esperas que las coas vengan a ti, sino te pones las pilas no lograrás nada. Tu problema es dar sin condición. Amistad siente atracción hacia ti muy cañón. Posibilidades de que te gratinen la concha o que gratines en estos días. Amistad del pasado te reencuentra. Cambio en tu carácter podría incomodar a tu círculo de amistades cercanas. No permitas que te quiten tu puesto ni en lo sentimental ni en lo laboral, viene una pareja o persona que te hará ver tu suerte.

Aries

¡Despierten de ese letargo, carajo! La energía está ahí, pero ustedes andan como un oso en hibernación. Dejen de dormir y vayan a conquistar el mundo, ¡o por lo menos su vecindario! No te enamores tan rápido ni te ilusiones. Aquí el pex es que estás tan necesitado o necesitada de atención y amor que cualquier persona que llega y te dice hola piensas que ya es el amor de tu vida. Posibilidad de que inicies compromiso en fechas próximas pues te llegarán varias ofertas, escoge la que más te guste y date la oportunidad de conocer más a la persona antes de darle el sí. Date la oportunidad de rechazar y de saber elegir a quien mejor te llene el plato. No descuides tu cuerpazo criminal y sigue trabajando en el, solo así lograrás llegar a tu meta. Es importante que sigas tu camino y no te detengas a escuchar promesas falsas de personas que te prometen las estrellas y nomas no te las inche bajan. Es momento de cambiar de pensamiento y ser más positivo ante lo que sucede en tu vida, recuerda que todo sucede por algo solo hay que aprender cada lección. Vienen movimientos en tu economía que te van a beneficiar mucho. Cuidado con enredarte en relaciones donde seas la amante en cuestión porque al final terminarás pagando muy cara la factura.