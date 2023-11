Suenan las alarmas en el Manchester City: Erling Haaland se lesiona con la Selección de Noruega

Con Noruega fuera de carrera por un cupo para la Eurocopa Alemania 2024, el seleccionador nórdico, Stale Solbakken, decidió no tomar en cuenta a Erling Haaland para el encuentro de este domingo ante Escocia por las eliminatorias, una decisión que ha encendido las alarmas en el equipo de la estrella noruega, el Manchester City.

El conjunto dirigido por Pep Guardiola tiene en el panorama un duelo importante ante el Liverpool en una semana por el torneo inglés y la presencia del delantero noruego es fundamental en el equipo que viene de ganar el triplete la pasada temporada al coronarse en la Premier League, la Champions League y la Copa de Inglaterra, en buena parte gracias a los goles de Haaland.

Pero, ¿Qué le pasó a Erling Haaland?. El capitán de la Selección de Noruega se lastimó un pie durante el encuentro amistoso que disputaron el jueves en Oslo ante Islas Faroes (victoria de 2-0) en el que arrancó como suplente pero ingresó en el segundo tiempo. Los goles de ese partido fueron cortesía de Jorgen Larsen (m.3) y Oscar Bobb (m.24).

Erling Haaland y Noruega están fuera de carrera por la Eurocopa Alemania 2024 luego de la derrota sufrida ante España (1-0) el pasado 15 de octubre. (Cornelius Poppe / NTB / AFP via Getty Images)

“La lesión no es grave, pero sufre dolor y sus funciones están algo limitadas, por lo que lamentablemente el partido contra Escocia llega demasiado pronto”, comentó el médico de la selección noruega, Ola Sand con relación a la situación del delantero que recientemente finalizó en el segundo puesto en las votaciones para el Balón de Oro que ganó Lionel Messi.

Con Noruega ya sin opciones de avanzar en las eliminatorias al ubicarse en el tercer puesto del Grupo A con 10 puntos a falta de un partido por jugase, la ausencia de Erling Haaland no genera mayor preocupación en el conjunto nórdico, todo lo contrario en el Manchester City que cuenta con el atacante como su principal arma ofensiva.

“Es una verdadera pena que Erling no se encuentre listo para el encuentro de mañana (domingo), pero no traeremos un sustituto. Esta es una gran oportunidad para que los jugadores ofensivos de la selección se muestren”, se limitó a comentar el director técnico de Noruega, Stale Solbakken con respecto a la ausencia de su capitán.

El delantero noruego Erling Haaland es el máximo anotador en lo que va de la presente temporada de la Premier League con 13 anotaciones en 12 jornadas disputadas. (Clive Rose/Getty Images)

Pero en los líderes de la Premier League no hay tanta tranquilidad con relación a la lesión de Erling Haaland. El City, que viene de sacar un empate espectacular ante el Chelsea (4-4) en su última presentación por el torneo local en el que el noruego marcó un doblete, tiene por delante un duro compromiso en puertas.

Se trata nada más y nada menos que del Liverpool, con quien se verán las caras el próximo sábado. El equipo de Jürgen Klopp es escolta de los Citizens con 27 puntos apenas uno menos que el City en la disputa por el primer lugar de la clasificación en la que también se encuentran el Arsenal (27pts.) y Tottenham (26pts.).

Aunque todavía no hay certeza sobre la presencia o no de Erling Haaland en ese compromiso, no hay ninguna duda que en el Manchester City harán todo lo posible para tratar de recuperar a la estrella noruega quien es el actual máximo goleador del campeonato inglés con 13 goles en 12 jornadas disputadas hasta el momento.

