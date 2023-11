JC Chávez Jr. promete que se portará bien por su papá: “Le di mi palabra y la voy a cumplir”

Luego de los escándalos en los que se ha visto inmiscuido, Julio César Chávez Jr. manifestó su compromiso de salir adelante y no caer en las adicciones que hace algunos meses hicieron que su padre y su familia estuvieran preocupados por él y optaran por internarlo en una clínica para su rehabilitación.

En una entrevista para el canal de YouTube de El Boxglero, el Júnior habló sobre lo difícil que fueron esos momentos y sus planes a futuro.

“Le dije que quería mucho a mi papá y le dije que por él iba a portarme mucho mejor y que nunca iba a estar igual y así lo voy a hacer”, dijo, haciendo referencia a un tercero del cual no se revela la identidad.

“Lo hice por mis hijos, por mi papá, porque le dí mi palabra y la voy a cumplir, nada más que me expuse en ocasiones y pus ya…”, complementó, reiterando su compromiso de salir adelante.

Estas declaraciones llegan semanas después de un rumor que desató TMZ sobre una recaída del boxeador en Los Ángeles que, supuestamente lo habría llevado a un hospital psiquiátrico para resolver el tema de sus adicciones.

Sin embargo, en esta ocasión, Chávez Jr. y su familia de inmediato salieron a desmentir la información y aseguró que se encontraba bien, tranquilo en su casa y sin recaer, poco después retomó el tema en la entrevista, explicando que pase lo que pase buscará salir adelante.

“Yo qué más quisiera, estar en la calle y hacer un desmadre a mi modo y no pensar en lo que sucede, pero ya lo decidí y voy a meterle mucho empeño y muchas ganas, yo sé que puedo, porque sé que lo que me propongo yo lo voy a hacer”, aseguró.

Sobre la supuesta ruptura que tuvo con su papá tras sus escándalos de adicciones, el hijo mayor de Julio César Chávez reconoció que su relación no es la mejor, pero confesó que le tiene un gran amor y que a veces lo que se dice en los medios es exagerado, porque hay gente que busca ponerlo en su contra.

“Lo que más me duele es que algunas personas me quieran poner en contra de mi papá. yo lo quiero mucho, lo respeto mucho y lo quiero tener mucho tiempo, al igual que a mi madre. Aunque no me guste lo que me diga y aunque no sea cierto lo tengo que escuchar”, acotó.

Finalmente, el Júnior mencionó que también tratará de medirse en sus comentarios, ya que en diversas ocasiones se han malinterpretado y eso le ha causado algunos problemas, por lo que tratará de que no vuelva a suceder.

“Estoy en el ojo de la crítica y siempre va a ser un poquito negativa hacia mí. En mi persona no hay maldad, simplemente las cosas así son y a veces la riega uno. Hice lo que quise, pero ya no lo voy a volver a hacer”, concluyó.

Sigue leyendo:

· Julio César Chávez Jr. es ingresado a un psiquiátrico tras ingerir decenas de pastillas, según reporte

· Esposa de JC Chávez Jr. habla de la salud del boxeador mexicano y desmiente versión de TMZ

· Julio César Chávez exhibe poder físico y en el gimnasio y muestra su recuperación de las adicciones