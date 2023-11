Michael B. Jordan dirigirá la cuarta película de la saga de “Creed”

El actor Michael B. Jordan volverá a interpretar el personaje del boxeador Adonis Creed, en una cuarta película de la saga que inició en 2015. Él también fungirá como director, y hasta el momento ya está listo el primer tratamiento del guión.

Así lo dio a conocer el reconocido productor Irwin Winkler, quien agregó en una conferencia de prensa que puede considerarse que el proyecto está en marcha: “Ahora estamos planeando hacer “Creed 4”. Está andando, y pensamos que tenemos una muy buena historia, un argumento realmente bueno. Los planes se retrasaron por la huelga de actores, como todo lo demás, pero muy probablemente dentro de un año comenzaremos con la preproducción”.

La saga de “Creed” comenzó en 2015, como un spinoff de la serie de películas de “Rocky”, protagonizadas por Sylvester Stallone. Jordan interpreta al hijo de Apollo Creed, el amigo de Rocky Balboa (Stallone), quien falleció en una pelea; así, el joven consigue abrirse paso en el mundo del boxeo. Por esa película Sylvester nominó a un premio Oscar en la categoría de Mejor Actor de Reparto.

Los buenos resultados de esa película dieron pie a una secuela en 2018, que mostró a Creed preparándose para un combate contra Viktor Drago, hijo del boxeador Ivan Drago (Dolph Lundgren), este último responsable de la muerte de Apollo. La tercera cinta -estrenada en 2023-, marcó el debut como director de Michael B. Jordan, y obtuvo en general buenas críticas.

Sin embargo, en el tercer filme de la saga Sylvester Stallone ya no apareció, y el año pasado comentó a The Hollywood Reporter que ya no estaba interesado en esas películas por la manera en la que había dado un giro el argumento: “Esa es una situación lamentable, porque sé lo que podría haber sido. (La película) tomó una dirección bastante diferente a la que yo habría tomado. Soy mucho más sentimental. Me gusta que golpeen a mis héroes, pero simplemente no quiero que entren en ese espacio oscuro”.

