Terence Crawford confirma revancha con Errol Spence Jr., pero desconoce cuándo se realizará

Terence Crawford, campeón unificado de peso welter, confirmó que su siguiente pelea será la revancha con Errol Spence Jr., pero que aún desconoce en qué división se enfrentarán y la fecha en la que se realizará.

En declaraciones a un grupo de periodistas tras el pesaje entre Shakur Stevenson y Edwin De Los Santos en el T-Mobile Arena, Crawford explicó que luego de que Showtime decidiera ya no dedicarse al boxeo todo quedó en el aire, por lo que desconoce los detalles del enfrentamiento con Spence Jr.

“Bueno, lo último es que firmamos y estamos contratados para hacer una revancha, y eso es lo que ocurre ahora. No tengo ninguna fecha en este momento. Ya sabes, pero sé que esa es la próxima pelea que tendrá Terence Crawford”, dijo.

Errol Spence Jr. activó la cláusula de revancha para intentar vengar la derrota que sufrió ante Terence Crawford. Foto: Al Bello/Getty Images.

“No lo sé. Aún está en el aire, dado el hecho de que Showtime ya no ha decidido dedicarse al boxeo. Entonces, todo está en el aire ahora mismo con eso. Pero no se me ha dicho nada de que la pelea no sucederá, así que ya sabes, esa es la pelea (la siguiente para mí). Aún no lo sabemos. El contrato dice 147, así que ya sabes, ese es el peso en este momento. Ya sabes, ¿quién sabe? Podemos decidir entre 154 o 147. Ahora mismo, ya sabes, todo está en el aire en este momento”, agregó.

Cabe destacar que en la conferencia de prensa posterior a su primer combate, tanto Terence Crawford como Errol Spence Jr. estuvieron de acuerdo que, de darse la revancha, subirían a la división superwelter porque a ambos se les dificulta llegar a las 147 libras, pero habrá que esperar a ver qué acuerdo llegan.

Asimismo, después de la perfecta actuación de Terence Crawford, los expertos del deporte no veían con buenos ojos que The Truth activara la cláusula de revancha porque el dominio del doble campeón indiscutido fue muy notorio, pero ahora Errol Spence Jr. quiere reivindicarse y asumirá el riesgo de enfrentar a su verdugo por segunda vez.

Terence Crawford tuvo una excelente actuación frente a Errol Spence Jr. el pasado mes de julio. Foto: Al Bello/Getty Images.

En el primer duelo entre ambos, Bud dominó por completo a Errol Spence Jr., que nada pudo hacer para contrarrestar el poderío de su rival. Tras derribarlo tres veces, el réferi puso fin a la disputa en el noveno asalto dándole el merecido triunfo a Terence Crawford por nocaut técnico.

Terence Crawford, de 35 años, se convirtió en el mejor libra por libra tras ganar el campeonato indiscutido de peso welter y coronarse como el primer monarca invicto desde que se disputan los cuatro cinturones en esa categoría. Bud, que pasó a la historia por ser indiscutible en dos categorías de peso, ahora tiene 40 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Errol Spence Jr., de 33 años, perdió sus títulos y por primera vez en su carrera el pasado mes de julio. El excampeón unificado de las 147 libras dejó su récord profesional con 28 triunfos, (22 nocauts) y una derrota.

