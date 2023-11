Caso Vinícius Jr. por racismo sigue adelante: suspendida la declaración de Eder Militao

La declaración del central brasileño Eder Militao por el caso de racismo contra su compañero de equipo (Real Madrid) Vinícius Jr. en España quedó suspendida por los momentos.

Mientras que ambos jugadores se recuperan de lesiones de diferente gravedad, el caso por expresiones e insultos racistas contra Vini hace algunos meses por un partido de La Liga española sigue su destino, ya entrando en la fase final.

Vinícius Jr. (i) y Eder Militao (d) son compañeros en el Real Madrid y la selección de Brasil. Foto: Getty Images. Crédito: Tan Jun | Getty Images

La declaración de Militao, prevista a realizarse por videoconferencia este martes ante el Juzgado de Instrucción número 10 de Valencia, fue suspendida debido a que la abogada de uno de los acusados argumentó encontrarse enferma.

Esta declaración se había programado tras la petición efectuada por la representación legal de La Liga, personada en la causa como acusación particular, para que se ampliase la investigación por las supuestas expresiones vejatorias de carácter racista que también pudo haber sufrido Militao.

El pasado 26 de mayo, el juzgado número 10 de Valencia abrió una investigación por los insultos racistas que Vinícius Jr. denunció haber recibido durante el partido Valencia vs. Real Madrid de la pasada temporada de la primera división española.

Tres jóvenes de entre 18 y 21 años están acusado de ‘Delito de Odio’ y el Valencia CF les impidió de por vida entrar al Estadio Mestalla a ver los partidos del equipo.

Vinícius Jr. lucha contra el racismo

Al margen de su postura frontal contra los gritos racistas en España, que por mucho tiempo se les hizo caso omiso, Vinícius Jr. ha emprendido públicamente una lucha contra la segregación social.

En una entrevista concedida a L’Equipe hace poco más de un mes, aseguró que aunque no puede hacer de España “un país sin racistas”, sí puede “cambiar ciertas cosas” para que las nuevas generaciones y los niños puedan estar “tranquilos” en el futuro.

Vinícius Jr. recibió un galardón por su lucha contra la inclusión durante la gala del Balón de Oro 2023. Foto: EFE. Crédito: AFP / Getty Images

El delantero del Real Madrid también fue cuestionado sobre sus dichos de que España “era un país de racistas”, explicó que los sucesos en mayo en el partido contra Valencia ya han sucedido en el pasado pero no se prestó atención.

“Nunca hicieron nada al respecto. Yo ya había hablado con La Liga para decir que las cosas tenían que cambiar. No me hicieron caso. Me escucharon cuando todo el mundo empezó a hablar de España”, manifestó.

Vinícius declaró que otra de las razones por las que denunció los actos racistas que sufrió la temporada pasada fue para que las próximas generaciones, aquellos “que lleguen en los próximos años”, no tengan que pasar por lo mismo que él y que los “niños puedan estar tranquilos en el futuro”.

