Copa América 2024: Dan a conocer dónde serán la inauguración y la final del torneo en Estados Unidos

El esperado torneo en el que volverán a competir selecciones de Conmebol y de Concacaf, la Copa América 2024, que se disputará en territorio estadounidense ya tiene sedes para los partidos más importantes: el último y el primero.

Miami y Atlanta acogerán la final y el partido inaugural, respectivamente, según anunció este lunes la Confederación Sudamericana de Fútbol en un comunicado.

La final de esta Copa América, que se celebrará enteramente en Estados Unidos, tendrá lugar el domingo 14 de julio de 2024 en el Hard Rock Stadium de Miami, en el que caben más de 65,000 espectadores.

Por su parte, el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con capacidad para más de 71,000 fanáticos, dará el banderazo de salida al torneo el 20 de junio.

“Esperamos estadios llenos con la pasión de todo el continente americano para la inauguración y final de una inolvidable Copa América”, dijo Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol y vicepresidente de la FIFA.

“En Atlanta, el balón empezará a rodar y no parará durante un mes, hasta el partido final en Miami. Son estadios magníficos en ciudades maravillosas. Agradecemos la valiosa colaboración de las autoridades estadounidenses y de nuestros amigos de la Concacaf en la organización de esta competición”, añadió.

Por su parte, Víctor Montagliani, presidente de la Concacaf y vicepresidente de la FIFA, aseguró que tanto Atlanta como Miami son “dos sedes de clase mundial” y sostuvo que serán “excelentes anfitrionas para estos partidos”.

En esta Copa América 2024 competirán 10 selecciones sudamericanas y seis invitadas de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe como parte de un acuerdo entre la Conmebol y la Concacaf.

La edición número 48 de esta competición reunirá por segunda vez en su historia a 16 seleccionados nacionales, tal como ya ocurrió en 2016, cuando Estados Unidos fue también sede de la copa continental que conmemoraba el centenario de la competición más antigua de selecciones del mundo.

¿Qué equipos disputarán la Copa América 2024?

Conmebol ya tiene confirmados a los 10 que disputarán el torneo. Son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Por parte de Concacaf, clasificarán directo los cuatro semifinalistas de la Liga de Naciones. Actualmente se disputan los cuartos de final y lo vencedores de la serie a ida y vuelta entrarán al torneo continental en automático. Hasta el momento los duelos están de la siguiente forma:

– Panamá venció a Costa Rica 3-0, la vuelta será este lunes por la noche.

– Estados Unidos venció a Trinidad y Tobago 3-0, la vuelta será esta noche

– Canadá venció 2-1 a Jamaica, la vuelta será el martes.

– Honduras venció a México 2-0, la vuelta será el martes.

Los cuatro ganadores de cada serie asegurarán su boleto. Los perdedores tendrán que disputar un juego más de reclasificación.

El perdedor del panamá vs. Costa Rica enfrentará al perdedor de Estados Unidos vs. Trinidad y Tobago, mientras que el perdedor del Canadá vs. Jamaica jugará contra el perdedor del Honduras vs. México.

Los dos vencedores obtendrán los últimos boletos para la Copa América 2024.

Una vez que se den a conocer todos los participantes clasificados, el sorteo para definir los enfrentamientos se realizará el 7 de diciembre, misma fecha en la que se darán a conocer las sedes restantes del torneo y la estructura del torneo en el que Argentina es el monarca defensor.

Como dato curioso, originalmente este certamen se iba a disputar en el verano del 2023, pero la FIFA pidió que se alinearan las fechas con las de la Eurocopa, por lo que se postergó para mediados del 2024.

