José Benavídez Sr. asegura que Terence Crawford no tiene poder para detener a Canelo Álvarez en 168

José Benavídez Sr., padre y entrenador de David Benavídez, aseguró que Terence Crawford no tiene poder en 168 libras para detener a Saúl ‘Canelo’ Álvarez en la posible pelea entre ambos por el campeonato indiscutido.

En una entrevista con Fight Hub TV, Benavídez Sr. expresó que Crawford es un buen peleador, pero Canelo Álvarez lo vencerá sin problemas porque al subir tres divisiones perderá la potencia en su pegada y que solo lo hará porque quiere recibir un buen día de pago.

“¿Por qué lo están haciendo (el equipo Crawford, que intenta pelear contra Canelo Álvarez)? Lo hacen por dinero. Cualquiera entre 118 y 168 peleará contra Canelo. Es solo por dinero. No es justo, no es una pelea igualada. Simplemente creo que vencería a Crawford. Es un buen peleador, es realmente un buen peleador, pero son tres divisiones. Esos golpes de poder son más grandes”, dijo.

Terence Crawford está seguro de que puede vencer a Canelo Álvarez en 168 libras. Foto: Steve Marcus/Getty Images.

“Sí, lo que estoy pensando es que Crawford es un peleador realmente bueno, pero no tiene el poder de tres divisiones para detener a Canelo. Pero como dije, todo es cuestión de dinero. Estos tipos quieren ‘Payday’. Quieren día de pago, ¿sabes? Eso, puedo decir, es un día de pago. No creo que (Canelo vs. Crawford) dé buenos números porque no hay ningún desafío allí. Mira lo que él hizo con Charlo. Los números no eran tan buenos. Entonces, ¿por qué seguir haciendo eso?”, añadió.

Cabe destacar que Terence Crawford expresó su deseo de subir tres categorías para pelear por el título de indiscutido de peso supermediano y dejó claro que puede soportar la pegada del mexicano. Aunque una parte de los expertos en el deporte predicen que Bud estará en desventaja y no podrá derrotar al tapatío, otros opinan que el tamaño no será un problema porque el estadounidense tiene las habilidades necesarias para poder ganarle a Canelo Álvarez en su terreno.

El reto lanzado por Crawford en primera instancia fue rechazado por el mexicano porque no le darían crédito por pelear con Bud y poco después dejó abierta la posibilidad de que el duelo pudiera suceder. Tras la victoria ante Jermell Charlo, Canelo Álvarez cambió de opinión nuevamente y aseguró que el excampeón indiscutido de peso welter no está en sus planes para su próxima pelea el cinco de mayo.

Canelo Álvarez regresará a la acción el cinco de mayo y tiene varios oponentes en la mira. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Antes de pensar en el mexicano, Bud primero deberá enfrentar a Errol Spence Jr. en la revancha que se realizará a inicios del 2024 y que aún se desconoce en qué categoría de peso se llevará a cabo.

Terence Crawford, de 35 años, se convirtió en el mejor libra por libra tras ganar el campeonato indiscutido de peso welter y coronarse como el primer monarca invicto desde que se disputan los cuatro cinturones en esa categoría. Bud, que pasó a la historia por ser indiscutible en dos categorías de peso, ahora tiene 40 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

