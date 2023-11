Ronda Política: La popularidad del gobernador Newsom desciende

Los viajes por el país y el mundo del gobernador Gavin Newsom nos llevan a pensar que anda en campaña para la presidencia de Estados Unidos. Recién estuvo en China y en Israel.

Pero mientras él acumula millas, los californianos no parecen estar muy contentos con su desempeño. Así lo demuestra una encuesta reciente del diario Los Ángeles Times y la Universidad de California en Berkeley, que indicó que sus índices de aprobación están en el nivel más bajo de los casi cinco años que lleva en el cargo. Aunque un 44% de los encuestados mantiene una opinión favorable de su trabajo, el 49% lo desaprueba.

Tal vez el descontento tiene que ver con la crisis del desamparo a la que no se le ve fin por más que le invierten millones de dólares, la galopante carestía de la vida, el cada vez mayor aumento del crimen, no se diga el alto costo del alquiler; y en general, existe el sentimiento de que California no va bien.

Y aunque el gobernador diga que no le interesa ser presidente, el 30 de noviembre, tendrá un debate con el aspirante republicano a la presidencia, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis. No olvidemos que Newsom pagó anuncios de televisión atacando a DeSantis, y mandó poner espectacular en siete estados, diciendole a las mujeres que en California pueden tener acceso al aborto, entre otras acciones.

Ni duda cabe que Newsom anda buscando posicionarse a nivel nacional y hacer conexiones políticas. Y está bien, tiene derecho a sus ambiciones presidenciales, pero que no se le olvide que su trabajo está en California, y que quienes le pagan su salario, son los californianos.

Más importante aún, alguien le tiene que decir que resolver aunque sea de manera parcial los apremiantes problemas de California, será su mejor carta para posicionarse como un contendiente serio para la presidencia de Estados Unidos en el 2027, y no sus periplos por el mundo.

Conflicto de interés

¿Adivinen qué? El Concejo de la Ciudad de Los Ángeles aprobó una propuesta que permite que la renta de la vivienda regulada bajo la Ordenanza de la Estabilización del Alquiler aumente entre un 4 y 6% el año que entra.

Sin embargo, tres de los concejales se abstuvieron de votar. Uno de ellos fue el concejal Curren Price, y es que su esposa es propietaria de ocho unidades de renta a lo largo de la ciudad; el presidente del Concejo, Paul Krekorian, tiene cuatro apartamentos de alquiler en tanto que la nueva concejal Katy Yaroslavsky, es dueña de un duplex de renta.

En el caso de Price, fue la fiscal de la Ciudad, Hydee Feldstein, quien como medida de precaución, le aconsejó que se abstuviera de votar.

Recordemos que Price enfrenta varios cargos criminales, de los cuales se dice inocente, en parte precisamente por haber votado en proyectos inmobiliarios que tenían relación con la compañía de consultoría de su esposa.

Qué bueno que la fiscal entró de bateadora emergente y lo salvó. Y no se equivoca su oficina al declarar que los funcionarios municipales deben tomar con regularidad cursos de ética. Y eso a algunos les urge, porque el desconocimiento puede llevar a que ellos mismos echen por la borda su carrera política.

Fecha límite

Las primeras en recolectar las 500 firmas que se necesitan para calificar en la boleta electoral de marzo y contender por un asiento en el Concejo, fueron la activista afrolatina de origen colombiano Aura Vásquez y la abogada Grace Yoo. Ambas mujeres buscan desbancar a la concejal Heather Hutt por el distrito 10 que estaba en manos de Mark Ridley-Thomas.

En tanto, el concejal Kevin de León también anunció que es el primer candidato en presentar las firmas requeridas para el distrito 14 en el que busca reelegirse. Alrededor de 1,000 residentes lo apoyaron con sus rúbricas, las cuales reunió en un solo fin de semana.

La fecha límite de los aspirantes al Concejo para presentar las firmas es el 6 de diciembre.