Tres adolescentes reciben 20 años de prisión por robo de auto y provocar muerte de su víctima al arrastrarlo

Tres adolescentes involucradas en la muerte por arrastre de una mujer cuyo brazo fue cortado durante un robo de auto en Nueva Orleans el año pasado se declararon culpables el lunes de cargos reducidos y fueron sentenciadas a 20 años de prisión.

La muerte de Linda Frickey, de 73 años, sucedió el 21 de marzo de 2022 y fue captada por las cámaras de vigilancia de la calle. Las imágenes mostraban a cuatro personas robando su vehículo deportivo utilitario en Mid-City. Sus agresores condujeron la camioneta por Bienville Street mientras Frickey quedó atrapada en el cinturón de seguridad, arrastrándola por una cuadra de la ciudad.

En su momento, la defensa dijo que los cuatro sospechosos, John Honore (17), Briniyah Baker (16), Lenyra Theophile (15) y Mar’Qel Curtis (15) se reunieron ante un juez para solicitar que los adolescentes fueran juzgados individualmente en lugar de en grupo. Esa moción fue denegada.

Los medios de comunicación de Nueva Orleans informan que los tres fueron declarados culpables de intento de homicidio involuntario por la muerte de Frickey, de 73 años. Un cuarto sospechoso, un hombre que ahora tiene 18 años, todavía enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado, que conlleva cadena perpetua.

Los cuatro estaban programados para el juicio el lunes. La selección del jurado para el único sospechoso restante, que según los fiscales estaba detrás del volante cuando Frickey murió, comenzó después de que las tres niñas se declararan culpables.

Los cuatro tenían entre 15 y 17 años cuando fueron acusados ​​como adultos por el asesinato de marzo de 2022. Las autoridades dijeron que Frickey murió a causa de heridas contundentes después de enredarse en un cinturón de seguridad mientras los ladrones de autos se alejaban a toda velocidad con su automóvil la tarde del 21 de marzo. Fue arrastrada mientras los vecinos observaban impotentes.

Afuera del juzgado, la familia de Frickey habló con los periodistas sobre cómo escuchar las declaraciones que hicieron dos de los acusados.

“Cuando decían que lo sentían, estoy segura de que lo sentían”, dijo su hermana, Jinny Frickey. “Como regresas, en retrospectiva, muchas veces te arrepientes de las acciones que completaste. Pero lo hiciste. Y lamentablemente lo hicieron y tienen que cumplir la condena”.

Una acusada se retorció las manos mientras estaba frente a la familia de Frickey, según un relato de la audiencia en The Times-Picayune/The New Orleans Advocate. “Eso no es lo que nos propusimos hacer”, dijo entre lágrimas sobre el asesinato, “y espero que todos ustedes puedan perdonarme”.

Los fiscales no harán comentarios hasta que el caso haya terminado, dijo la oficina del fiscal de distrito Jason Williams.

“Sin embargo, nos gustaría resaltar la extraordinaria gracia de la familia de la señora Frickey en respuesta a las palabras de los tres acusados ​​que aceptaron la responsabilidad de sus papeles en este horrible asunto”, decía el comunicado. “Nuestros corazones y apoyo inquebrantable continúan estando con la familia Frickey mientras luchamos por la justicia y buscamos una resolución que honre la memoria de Linda”.

Los cuatro fueron arrestados a fines de marzo, solo un día después de que, según informes, le robaron a Frickey, de 73 años, su automóvil, lo que la llevó a ser arrastrada durante varias cuadras hasta que le cortaron el brazo y finalmente la mató.

