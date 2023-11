En video, Fabián Chávez aclara cuál es su relación con Belinda y si existe un problema entre ellos

Hace algunos días se difundió en las redes sociales un video grabado durante el concierto del 2000s Pop Tour en Guadalajara, en el que Belinda se reencuentra con actores con los que compartió créditos en la telenovela “Cómplices Al Rescate”, entre ellos Fabián Chávez, del cual se dijo no llevaba una buena relación con la cantante desde 2002.

Ahora, el actor de 34 años recurrió a su cuenta de TikTok para publicar un video en el que, a manera de respuesta ante la crítica de una cibernauta, explica que entre él y Belinda no hay una mala relación: “En primer lugar, no vas a encontrar ningún video en donde tú pongas “Fabián Chávez habla mal de Belinda” en donde yo diga algo malo de ella, como que no es una buena cantante, como que no es una buena actriz, como que es fea. Nunca lo vas a encontrar, porque primero, no pienso que sea así, y en segunda, yo jamás he hablado sobre nada ofendiendo a Belinda. Esa es la primera.

“La segunda es que tú escribes a través de lo que escuchaste que la gente habla de unos artistas que no te conocemos, esa es la segunda. En tercera, nosotros estábamos en un círculo, y ella salió de su camerino, y nos saludó. Este encuentro fue fortuito, nadie lo planeó. Nadie dijo: “Vengan todos, vamos a saludar”. Sucedió naturalmente, como nos saludamos los seres humanos, comunes y corrientes. Y cuando ella me saluda ¿qué esperabas que hiciera? ¿Que me diera la vuelta y me fuera corriendo? ¿Que le volteara la cara?”

Chávez también dijo que cuando alguna vez los reporteros lo han cuestionado acerca de un problema entre Belinda y él, ha explicado el asunto, pero nada más: “Primero, no tengo por qué no saludarla, si yo no tengo ningún problema con ella. Te repito que lo que yo he mencionado es por qué pasaron ciertas cosas cuando estábamos haciendo “Cómplices al rescate” hace casi 20 años, y que los periodistas me preguntan. Yo no despierto y me digo: ‘Hoy voy a hablar de esto por hablarlo’. Y en tercer lugar, si la saludaba, “hipócrita”. Si no la saludaba, “grosero”. Creo que este saludo después de 20 años de no vernos fue un saludo real, orgánico y además maduro, porque somos personas pensantes, maduras, y creo que eso deberían de ser ustedes, los que comentan este tipo de cosas sin conocimiento de causa”. Hasta el momento, Belinda no ha hecho ningún comentario sobre esta aclaración de Fabián.

¿Cuál fue el origen del conflicto?

En agosto, el elenco de “Cómplices Al Rescate” fue entrevistado por Yordi Rosado, y Fabián Chávez explicó a fondo qué fue lo que sucedió en 2002 entre él y Belinda: “Se supone que la telenovela terminaba en el capítulo número 100, e hicimos 180. Cuando iba a terminar, (la productora) Rosy Ocampo siempre hacía la gira de las telenovelas, y quisieron aprovechar el momento para que Belinda hiciera la gira sola…A mi papá le llama la mamá de Belinda y nos dice: “Queremos que Fabián se venga con nosotros a la gira”.

“Nos avisan que la telenovela se alarga 80 capítulos, pero Belinda ya estaba firmada con (la compañía) Ocesa… Me ofrecen cierta cantidad, más un coche del año para irme con ella…Fue una decisión muy complicada, porque en ese entonces ya me llevaba bien con Belinda…entonces me quedé en tele. (La gente de Belinda) se enojó, y Belinda me dejó de hablar. Esto fue hace ya más de 20 años. Los Belifans piensan que yo tengo algo en contra de ella, pero no”.

