Belinda luce su escultural figura, usando un ajustado minivestido negro con guantes incluidos

Belinda ha mostrado una vez más su faceta de modelo, pues en las recientes fotos que publicó en Instagram aparece usando un ajustado minivestido negro que delineó al máximo su escultural figura; ella complementó su outfit con guantes, botas y gafas oscuras. Así acudió como invitada a un episodio del reality show “La más draga”, en el que los participantes estuvieron muy emocionados de verla.

Desliza para ver todas las fotos

La bella cantante se ha hecho fan de la exitosa serie de Netflix “One Piece”, y en una selfie se mostró usando una camiseta con estampado del personaje principal; además, en otras fotos posó leyendo unos libros y tomando una copa de vino: “Héroe? No, somos piratas!! El más valiente no es el que gana más batallas, sino el que realmente se enfrenta a sus miedos”. 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️ View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

Belinda trabaja actualmente en su esperado quinto álbum. Hace un mes informó a sus fans que para este proyecto firmó un contrato con la disquera Warner Music, pero hasta en esa ocasión lució espectacular, usando unos pantalones cargo y un top tipo bustier que remarcó su minicintura; todo lo compartió a través de su cuenta de Instagram. View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

