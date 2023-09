¿Belinda le da la razón a Christian Nodal? Se autodenomina tóxica

Belinda se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de compartir un video en el que confirmó que es una pareja “tóxica”, lo que inmediatamente desató un sin fin de reacciones entre sus fans en las redes sociales.

A sus 34 años de edad la famosa nacida en España, pero naturalizada mexicana, compartió un video exhibiendo que toda su vida ha tenido un lado bastante “tóxico”. Los internautas le agradecieron a la cantante por recordar una de sus escenas más divertidas durante su juventud.

Ante sus más de 16 millones de seguidores en Instagram, Belinda, una de las cantantes más famosas en México, compartió una escena que protagonizó como actriz infantil donde le reclama de fuerte manera a quien era su pareja sentimental en la trama.

En la escena vemos a la protagonista de telenovelas como “Amigos x siempre”, “Aventuras en el tiempo” y “Cómplices al rescate” discutiendo de fuerte manera con su “novio” en la telenovela. Al parecer estaba celosa por una plática que había tenido su “pareja” con otra mujer.

En este sentido Belinda escribió un peculiar mensaje que ventiló que realmente sigue siendo como su personaje en la telenovela infantil. Reconoció que es un poquito “celosa” e incluso llegó a tener su lado “tóxico” en las distintas relaciones sentimentales que ha protagonizado.

Como era de esperarse la reciente publicación de Belinda no pasó desapercibida para nadie alcanzando miles de reacciones entre sus fans. Algunos de ellos coincidieron en que la cantante tiene su lado “tóxico” y otros solo recordaron el gran trabajo que hizo en la telenovela infantil.

Después de protagonizar un polémico romance con Christian Nodal, uno de los máximos exponentes de la música regional mexicana, Belinda se está dando una nueva oportunidad en el amor con el joven empresario, Gonzalo Hevia Baillères. Al parecer la pareja tiene varios meses de relación.

De acuerdo a información que dio a conocer el equipo de la periodista de espectáculos, Flor Rubio, quien trabaja para “Venga la alegría” de TV Azteca y Grupo Fórmula, la expareja de Christian Nodal estaba recibiendo lujosos regalos de su supuesto novio, el famoso y multimillonario empresario, Gonzalo Hevia Bailléres.

Y supuestamente estos mismos revelaron que la artista de 34 años de edad habría recibido un automóvil muy lujoso.

Algo que sin duda hizo enfurecer a Belinda, pues de inmediato se comunicó con este equipo de trabajo de Flor Rubio para desmentirlo en su totalidad. Además de que aprovechó para revelar su estado civil.

Resulta que fue justamente la también conductora de espectáculos Flor Rubio, que, ante el reclamo de Belinda, decidió tomar unos minutos del matutino de TV Azteca para dar la versión de la española.