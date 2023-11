Atrajo a Travis Kelce inteligencia de Taylor Swift

En un giro inesperado, el jugador de la NFL, Travis Kelce, ha decidido compartir detalles sobre su relación con la reconocida cantante Taylor Swift. Aunque ambos han sido fotografiados mostrando su amor en público, Kelce ha mantenido hasta ahora los detalles de su vida privada en la penumbra. En una reciente entrevista para The Wall Street Journal, que destaca en su portada de diciembre, el destacado jugador se sinceró sobre su romance con la compositora de “Cruel Summer”.



Kelce, considerado una de las grandes estrellas del fútbol americano, describió la experiencia de estar junto a Swift como “alucinante”. Además de destacar el impacto mundial de la artista, el jugador elogió su inteligencia y talento como compositora. “Estar cerca de ella, ver lo inteligente que es Taylor…”, comentó Kelce durante la reveladora entrevista.



El atleta reveló que su romance con Swift comenzó a gestarse en septiembre pasado, cuando surgieron los primeros rumores después de que la cantante fuera vista en uno de los juegos de los Kansas City Chiefs, equipo al que pertenece Kelce. Sin embargo, no fue hasta hace unos días en Argentina que confirmaron oficialmente su relación con un beso público después del concierto de la artista, una imagen que se volvió viral de inmediato.



Kelce también compartió sus impresiones sobre la atención mediática que ha generado su relación con Swift. Admitió no estar acostumbrado a la intensidad del escrutinio público y los reflectores desde que se hizo público su romance, pero enfatizó que no se siente intimidado. Asimismo, reconoció la habilidad de la cantante para lidiar con la atención constante: “El escrutinio que recibe, lo mucho que tiene una lupa sobre ella… y ella simplemente está viviendo, disfrutando de la vida. Cuando ella actúa así, mejor que no sea yo el que actúe raro”.



Desde que se hizo público su romance, se ha observado un aumento significativo en la popularidad de Travis Kelce, así como un impresionante incremento del 400 por ciento en las ventas de su jersey, que lleva el número 87. Este fenómeno evidencia una vez más el impacto duradero que tiene Taylor Swift, tanto en la industria como en la vida de quienes la rodean.

Travis Kelce muestra su apoyo a su novia Taylor Swift tras lo sucedido en Brasil

El jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, protagonizó una llamada telefónica que se extendió por más de 30 minutos con su pareja, Taylor Swift, tras los trágicos eventos ocurridos durante los conciertos de la artista en Brasil.



La llegada de Kelce al hotel de concentración de los Chiefs se retrasó notablemente debido a la extensa llamada con Swift. Mientras otros jugadores optaron por dirigirse directamente al interior, se observó a Travis conversando por teléfono con su pareja, evidenciando tristeza y decepción por la cancelación de su encuentro nocturno, según informes de DailyMail.



En el breve encuentro visual con el jugador de Kansas, se percibió un atisbo de alivio durante la conversación con la cantante. Su expresión preocupada y sombría contrastaba drásticamente con la sonrisa confiada que sus seguidores suelen asociarle desde que inició su relación con Swift.



La decisión de la intérprete de posponer su concierto del domingo un día después del fallecimiento de un fanático de 23 años a causa de un paro cardíaco en las condiciones extremas de calor, implicará la ausencia de Kelce en el partido del lunes por la noche contra los Eagles. Este inesperado giro de eventos ha generado un ambiente inusualmente apagado en la vida pública del jugador y ha dejado entrever un aspecto más serio de su personalidad en esta situación delicada.

