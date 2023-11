El juez y la asistente legal en el juicio a Trump por fraude civil en Nueva York han recibido cientos de amenazas

La oficina del juez de Nueva York que supervisa el juicio por fraude fiscal de Donald Trump y la Organización Trump ha sido bombardeada con amenazas de muerte y abusos antisemitas tras los ataques en línea del expresidente.

El juez Arthur Engoron está intentando restablecer un par de órdenes de silencio que impedirían que Trump y otros partidarios del expresidente atacar públicamente a su personal, según Courthouse News Service

Engoron afirmó anteriormente que su oficina estaba “inundada con cientos de mensajes de acoso” después de que Trump atacara a su asistente legal principal en las redes sociales y este fue el motivo de las órdenes de silencio en primer lugar.

El miércoles, los abogados de Engoron revelaron el contenido de algunos de esos mensajes cargados de malas palabras, insultos y amenazas, que iban desde crudos e intolerantes hasta francamente escalofriantes.

“Confía en mí. Créame cuando digo esto. Yo vendré por tí. No me importa. Nadie me detendrá tampoco”, decía un mensaje de voz, según una declaración jurada de un funcionario judicial, el capitán Charles Hollon.

En la declaración jurada adjunta a la presentación de Engoron, Hollon describió las preocupaciones de seguridad que enfrentan Engoron y su personal debido a las publicaciones despectivas de Trump en las redes sociales. Las amenazas son graves, afirmó, “no son hipotéticas ni especulativas”.

“Dimite ahora, sucio y traidor pedazo de serpiente basura”, decía otro mensaje de voz. “Vamos a ensuciar, traicionar, mentir y engañar a los estadounidenses, a ustedes y a cualquiera de ustedes. No sois más que un grupo de comunistas. Vendremos a eliminarte permanentemente”.

El documento incluía las transcripciones de siete mensajes de voz dejados en la oficina de Engoron, la mayoría de ellos muy redactados por vulgaridad. Pero la declaración jurada afirma que existen más de 275 páginas a espacio simple de estas transcripciones amenazadoras.

Compartir el contenido de los mensajes de voz es parte del intento de Engoron de convencer al tribunal de apelaciones de que restablezca las órdenes de silencio. La declaración jurada afirma que su asistente legal ahora experimenta la búsqueda de información privada o de identificación en Internet, generalmente con intenciones maliciosas, después de que Trump la atacara en las redes sociales en octubre.

“La información personal de Greenfield, incluido su número de teléfono celular personal y sus direcciones de correo electrónico personales, también se han visto comprometidas”, escribió Hollon en su carta.

Hollon afirma que las órdenes de silencio funcionaron cuando fueron promulgadas, hasta que Trump las violó.

Las amenazas se están convirtiendo en una carga para la seguridad de los tribunales, afirma Hollon. El acoso ha obligado a su personal a “reevaluar y evaluar constantemente qué protecciones de seguridad implementar para garantizar la seguridad del juez y de quienes lo rodean”.

Desde su promulgación el 3 de octubre, Trump ha violado dos veces su orden de silencio y, como resultado, ha sido multado con un total de $15,000 dólares, a la espera del fallo del tribunal de apelaciones.

Engoron está supervisando el juicio del caso de fraude por $250 millones de dólares presentado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, contra Trump y sus coacusados, que concluirá a mediados de diciembre.

El estado acusa a Trump, a sus hijos Eric y Donald Jr., a la Organización Trump y al exjefe de finanzas de la compañía, Allen Weisselberg, de inflar fraudulentamente estados financieros para vender millones de dólares en corto a bancos y aseguradoras.

