Marjorie de Sousa presume los cambios de su cuerpo en selfies: “Vamos por más”

Marjorie de Sousa es una actriz que siempre luce espectacular, pero ahora ha llamado la atención por compartir en sus historias de Instagram una selfie que la muestra en su camerino, posando de perfil y usando un minivestido plateado, que complementó con botas altas. El mensaje que escribió junto a la imagen fue: “Dos meses dedicada a full y ahí tienes el resultado. Alimentación y 25 minutos diarios de entrenamiento. Vamos por más”.

La bella actriz venezolana acude con frecuencia al gimnasio, y a diferencia de otras famosas que optan por los Pilates, ella prefiere el Zumba, tal y como lo comentó a People En Español: “Haz ejercicio, eso da mucha energía también. No sólo pienses en bajar de peso, es mejor hacer alguna actividad que te guste y te distraiga. Si haces Zumba, te diviertes y haces ejercicios al mismo tiempo”.

En los últimos meses Marjorie ha estado combinando el cardio junto con las pesas, pero no le gusta llevar dietas estrictas; tan sólo con alimentarse sanamente y no en exceso. “Hay que ponerse las pilas y no pensar en ponerse a dieta. Ese término nos da alergia. Más bien tienes que organizar tu alimentación y comer alimentos nutritivos”.

Cada semana la actriz se toma selfies para ver los resultados de las rutinas de ejercicios en su cuerpo, y aunque no ha revelado hasta el momento cuál es su meta en cuanto al peso, sí posó frente al espejo en el camerino instalado en un trailer mientras esperaba el llamado para grabar escenas de la telenovela “Golpe de suerte”.

Precisamente ese nuevo trabajo tiene muy contenta a la actriz, pues los ratings han sido altos. Ella interpreta a Eva Montana, la villana de la historia, y al respecto dijo: “De verdad que es un proyecto que yo siento que hace falta ahorita, con todo lo que estamos viviendo en el mundo. Siento que es algo muy ligero, la gente necesita ver algo que los ayude a desconectarse, a reírse, a lo mejor a sentirse identificado. Eva es una mujer de armas tomar. Es muy diferente a Julia, la que interpreté en “La Desalmada”. Ella es encantadora y además sabe que cuenta con un “chasis” potente. Pero lo más peligroso es que es muy inteligente. Yo creo que van a terminar amándola, porque es tan cínica que es adorable”.

Sigue leyendo: