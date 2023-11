Medio hondureño pone en duda la victoria mexicana en el Estadio Azteca

La selección mexicana venció 2-0 a Honduras en el Estadio Azteca. Este resultado le permitió a los mexicanos forzar la tanda de penales y llevarse la victoria desde los 11 pasos. Sin embargo, se ha generado mucha polémica por el arbitraje del partido y un importante medio de Honduras manifestó su disconformidad.

El salvadoreño Iván Barton fue el juez principal del partido. Sobre Barton ha recaído gran parte de la responsabilidad de la derrota hondureña en el Estadio Azteca. El cuerpo arbitral fue muy cuestionado incluso por el Diario Diez, uno de los principales medios de Honduras.

A través de sus redes sociales, el Diario Diez mostró su disconformidad con el resultado del partido. En primera instancia señalaron que la Concacaf le “entregó” el pase a la selección mexicana a la siguiente ronda y el cupo a la Copa América de 2024.

“Concacaf le otorga el pase a México y nos mandan al repechaje… ¡Felicidades Concacaf!“, escribió el Diario Diez en su publicación.

Concacaf le ortorga el pase a México y nos mandan al repechaje.#México🇲🇽2️⃣-0️⃣🇭🇳#Honduras

Global: 2️⃣-2️⃣ pic.twitter.com/DeeF9M6SM5 — Diario Diez (@DiarioDiezHn) November 22, 2023

Además, el importante medio hondureño también le dedicó una publicación al villano de la noche: Iván Barton. “Debemos reconocer el tremendo partidazo que realizó Iván Barton. ¡EL MVP MEXICANO!”, escribió el Diario Diez.

Debemos reconocer el tremendo partidazo que realizó Iván Barton. ¡EL MVP MEXICANO!🔝 pic.twitter.com/nvjmeR1VXA — Diario Diez (@DiarioDiezHn) November 22, 2023

Las jugadas polémicas del México vs. Honduras

Claramente, durante el desarrollo del partido, hubo un par de acciones que han desatado la discordia entre los espectadores y que han indignado a Reinaldo Rueda y al vicepresidente de la Federación de Fútbol de Honduras.

México clasifica a la Copa América gracias a la enorme actuación de su mejor jugador: el árbitro Iván Barton.❌ pic.twitter.com/QDtUnJCqCn — Diario Diez (@DiarioDiezHn) November 22, 2023

La primera tiene que ver con el tiempo agregado. El juez principal extendió el partido 11 minutos más allá del final reglamentario. Esto le permitió a Edson Álvarez marcar el segundo gol mexicano que igualó el global de la serie.

“Se dieron cosas fuera de la cancha que no se ven. Estoy claro con que es un partido apretado, un partido donde se pierde tiempo, se ve en Mundiales, y el árbitro está en todo su derecho de agregar, pero él agrega 9 y se juegan 13, eso no es normal. El que me diga que es normal, no es cierto. En el Mundial se daban 8 minutos y a los 8 se pitaba. Aquí se jugaron 13 y si no caía al 13 (el gol), jugábamos 16, esa es la molestia“, dijo el directivo Juan Francisco Faybe en la zona mixta tras el partido.

Por otra parte, la tanda de penales también generó murmullos. El arquero Edrick Menjívar detuvo en un par de ocasiones los cobros del mexicano César Huerta. Sin embargo, los disparos fueron repetidos porque a juicio del cuerpo arbitral, el guardameta hondureño se habría adelantado antes de la ejecución.

“Ni siquiera repitieron la jugada del penal de ellos. El VAR funciona para quien le conviene. La camisa, el dinero y el país pesó. Lo de hoy es un descaro, un robo a mano armada. En mi vida había visto un robo así”, dijo el directivo sobre la tanda de penales.

