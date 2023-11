“En mi vida no había visto un robo así”: indignación en Honduras por el partido de México

México aún se mantiene con vida en la Liga de Naciones de la Concacaf. El conjunto de Jaime Lozano logró un agónico empate en el Estadio Azteca gracias a un gol de Edson Álvarez en el tiempo agregado. Por la vía de los penales El Tri selló su pase a la Copa América de 2024. Pero el vicepresidente de la Federación Hondureña de Fútbol no quedó muy contento con la actuación arbitral.

Juan Francisco Faybe, directivo de la entidad federativa hondureña, fue muy crítico con la actuación de los jueces del partido. En primer lugar, Faybe considera que el tiempo añadido fue exagerado y que el árbitro principal excedió en cuanto a lo agregado inicialmente.

“Se dieron cosas fuera de la cancha que no se ven. Estoy claro con que es un partido apretado, un partido donde se pierde tiempo, se ve en Mundiales, y el árbitro está en todo su derecho de agregar, pero él agrega 9 y se juegan 13, eso no es normal. El que me diga que es normal, no es cierto. En el Mundial se daban 8 minutos y a los 8 se pitaba, aquí se jugaron 13 y si no caía al 13 (el gol), jugábamos 16, esa es la molestia“, dijo el directivo en la zona mixta tras el partido.

Un robo de la selección de México

Juan Francisco Faybe, en medio de la calentura por un resultado que deja fuera a Honduras de la Liga de Naciones de la Concacaf y del pase directo a la Copa América de 2024, afirmó que hubo diferentes formas de medir hasta en la tanda de penales. A juicio del directivo los cobros detenidos por Luis Malagón no fueron chequeados por el cuerpo arbitral.

“Ni siquiera repitieron la jugada del penal de ellos. El VAR funciona para quien le conviene. La camisa, el dinero y el país pesó. Lo de hoy es un descaro, un robo a mano armada. En mi vida había visto un robo así”, sentenció.

Finalmente, Juan Francisco Faybe agradeció por el recibimiento que obtuvo en tierras mexicanas, pero considera que su clasificación queda manchada por los aspectos extradeportivos que influyeron en el resultado del Estadio Azteca. Faybe cree que el “Gigante de Concacaf”, no necesita ayudas del cuerpo arbitral.

“Mis respetos para México, sus directivos, su selección. El país que nos atiende de maravilla, es el más grande del área y no necesita que se manchen las cosas de esta forma“, concluyó.

Con la victoria, México se mete en las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf y además obtiene un valioso cupo para participar en la Copa América de 2024, torneo que tendrá a Miami como sede de la final.

