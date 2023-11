México venció a Honduras con polémica y los memes se frotaron las manos

La selección mexicana venció 2-0 a Honduras en en mítico Estadio Azteca. Este resultado le permitió a los dirigidos por Jaime Lozano igualar el resultado global. En la tanda de penales, México se llevó la victoria por 4-2, pero su triunfo fue marcado por la polémica y las críticas.

El conjunto mexicano inclinó la cancha durante todo el partido y aunque fueron superiores en varios aspectos de juego, México tenía problemas para concretar sus ocasiones de gol.

Antes de finalizar el primer tiempo, Luis Chávez le dio el primer gol a la selección mexicana. Este tanto le dio un poco de tranquilidad a Jaime Lozano y sus dirigidos para afrontar la segunda mitad.

Sin embargo, los minutos transcurrían y el segundo tanto no llegaba. México era claramente superior a una selección que durante todo el partido sólo tuvo el 27% de posesión de la pelota y que solo remató un par de veces al arco.

El principal salvadoreño Iván Barton se pondría el traje de villano con el tiempo agregado: más de 11 minutos que le permitió a Edson Álvarez marcar el gol del empate que mantuvo con vida al conjunto mexicano. El excesivo tiempo agregado fue motivo de críticas por personalidades del fútbol hondureño.

“Se dieron cosas fuera de la cancha que no se ven. Estoy claro con que es un partido apretado, un partido donde se pierde tiempo, se ve en Mundiales y el árbitro está en todo su derecho de agregar, pero él agrega 9 y se juegan 13, eso no es normal. El que me diga que es normal, no es cierto. En el Mundial se daban 8 minutos y a los 8 se pitaba, aquí se jugaron 13 y si no caía al 13 (el gol), jugábamos 16, esa es la molestia“, dijo el directivo Juan Francisco Faybe en la zona mixta tras el partido.

Por otra parte, en la tanda de penales también se generó mucha controversia. En la ficha técnica México no falló ningún tiro desde el punto penal. Pero en el desarrollo de los cobros César Huerta falló dos disparos que tuvieron que ser repetidos porque el guardameta Edrick Menjívar se habría adelantado.

Esta acción le permitió a México pisar firme y con los fallos de Bryan Rochez y Andy Najar, el conjunto azteca consiguió su pase a las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf y garantizó su cupo a la Copa América de 2024.

Los memes se burlaron de la selección mexicana

A través de las redes sociales los usuarios compartieron creativas imágenes para narrar lo ocurrido en el Estadio Azteca en el partido entre Honduras y México. Los “memes” también tuvieron su protagonismo en el post partido con curiosas fotografías que narraron la compleja y polémica victoria de la selección mexicana.

Si jefe , entonces hasta que México meta el gol a Honduras termino el partido? Ok . pic.twitter.com/5LWhZlESAW — EL SOLITO. (@ElsolitoXXX) November 22, 2023

El chino huerta era loki básicamente tenía intentos infinitos en los penales de México vs Honduras ♾️ 😂 pic.twitter.com/S9ewty4gLk — Luar (@Luar_227) November 22, 2023

Cuando estás a punto de hacer un papelón contra #Honduras / pero recuerdas que tienes a la CONCACAF de tu lado 🤪#SelecciónMexicana pic.twitter.com/dmZZR1ipky — Kary Killer 🤙🏻 (@KarinaRamosMarq) November 22, 2023

Siempre que juega la Selección Mexicana pic.twitter.com/Cedz7gYpzH — Livra (@IAmLivra) November 22, 2023

Chino Huerta

Contra el san luis // En Selección Mexicana pic.twitter.com/mpwt1pieFW — Claudinho (@ZattuZaturnino) November 22, 2023

el arbitro viendo que mexico necesitaba un gol para empatar pic.twitter.com/IzTJ5qKe4g — Andrés (@abrenesu_) November 22, 2023

El árbitro después de que el Chino Huerta por fin metiera su penal: pic.twitter.com/7kwEl7F5k0 — Momentos sublimes del fútbol mexicano (@MomentosFutbolM) November 22, 2023

*el Chino Huerta falla un penal*



El árbitro: pic.twitter.com/tSJRRCMOFx — Martinalgui (@MartinoliCuri) November 22, 2023

El chino huerta después de fallar los penales pic.twitter.com/trHjqqgqqO — Arturo Brs (@arturobiagi) November 22, 2023

El árbitro luego de que el Chino Huerta metió el tercer penal pic.twitter.com/2uKrWqkJ0t — Analistas (@SomosAnalistas_) November 22, 2023

El chino huerta chingue y chingue hasta meter el penal pic.twitter.com/gNv385Cgpt — Charlie Carrillo (@CharlieC_9) November 22, 2023

