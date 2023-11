Neymar llegó lesionado al PSG, así jugaba y eso explicaría fracturas posteriores, reportan

Vaya polémica en la que están inmersos Neymar y el París Saint-Germain. Y es que una investigación de un reconocido medio deportivo francés apunta a que el jugador llegó con una seria lesión al PSG en agosto del 2017 y, luego de no haber sido sometido a un tratamiento adecuado, esta lesión desembocó en dos fracturas posteriores.

Este miércoles el diario L’Equipe publicó que, de acuerdo a fuentes españolas cercanas al jugador, Neymar salió del FC Barcelona con una fractura por estrés en el quinto metatarsiano del pie derecho.

Ante esto, el rotativo francés buscó al médico del PSG en aquel entonces, Éric Rolland, quien ya dejó al club y actualmente trabaja para el Rennes de la Ligue 1; sin embargo, se negó a hablar, argumentando que debe “respetar el secreto médico”.

L’Equipe no quedó conforme con esta respuesta, que hizo sospechar aún más sobre las condiciones en que llegó el brasileño al club francés que pagó una cláusula de rescisión de $260 millones de dólares al club blaugrana para hacer posible su arribo, por lo que contactaron a otro especialista que pudiera explicar lo sucedido.

Y fue un antiguo médico de la selección francesa quien, desde el anonimato, explicó que, de ser verdad que el delantero de la verdeamarela tenía esa lesión cuando llegó al PSG, se pudo reaccionar con una cirugía o una inmovilización de varios meses, algo que no sucedió en el club parisino y en el 2018 Neymar se rompió el quinto metatarsiano, antes de padecer la misma fractura en el 2019.

Este especialista recuerda que las dos fracturas de 2018 y 2019 fueron de carácter traumático y tuvieron lugar tras duelos con rivales en los que “Ney” fue desequilibrado cuando apoyaba el pie derecho, posiblemente como consecuencia de que nunca se recuperó de manera óptima de la lesión original.

Finalmente, el médico consultado añadió que no hay una explicación única para las lesiones en la zona, sino que puede haber múltiples factores, como la morfología y la constitución física del jugador o su estilo de juego basado en los regates con apoyos dinámicos.

Durante las seis temporadas que estuvo en el club parisino, el jugador disputó menos de la mitad de los partidos de su equipo debido a las numerosas lesiones que sufrió, tres de ellas -las más serias- en el pie derecho: las dos fracturas que ya se mencionaron y una operación de tobillo en febrero de 2023, antes de su salida del club rumbo al Al Hilal de Arabia Saudita, donde por una lesión quedó fuera de las canchas por el resto de la campaña.

La lesión más reciente de Neymar

Actualmente el astro brasileño se encuentra en rehabilitación tras una severa lesión que sufrió a mediados de octubre con su selección en el partido contra Uruguay correspondiente a las eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial del 2026.

Durante el partido contra los charrúas Neymar se lastimó la pierna izquierda y tuvo que salir entre lágrimas a bordo de una camilla rumbo al hospital apenas iniciando el segundo tiempo del juego, al minuto 47.

Más tarde se confirmó que el delantero sufrió una rotura del ligamento cruzado y menisco de la rodilla izquierda, por lo que tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica cuya recuperación estimada de 10 meses, perdiéndose el resto de la temporada en Arabia Saudita.

Como consecuencia, se ha especulado que su club, el Al-Hilal lo dará de baja, no sólo porque ya no podrá participar con ellos, sino porque tienen llenó su cupo de extranjeros y con su salida liberarían una plaza; sin embargo, aún no hay nada oficial y el equipo aún lo muestra como parte de su plantilla en su sitio web.

