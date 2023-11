Sharon Stone confirma que pagó el salario de Leonardo DiCaprio en la película “The Quick And The Dead”

En una reciente entrevista para promocionar su película “Killers Of The Flowers Moon” Leonardo DiCaprio fue cuestionado acerca de si era verdad que Sharon Stone pagó de su propio bolsillo el salario del actor por el filme de 1995 “The Quick And The Dead”. Él, amablemente, respondió lo siguiente: “Le he agradecido muchas veces. No sé si le envié un “gracias” real, con algo físico, pero no puedo agradecerle lo suficiente. Ella fue increíble, hizo eso conmigo y Russell Crowe“.

Las palabras de DiCaprio fueron reproducidas por muchos medios, por lo que Stone recurrió ahora a su cuenta de Instagram para confirmar lo que hizo entonces, pero también para hacer una aclaración: “Sí, el sueldo de Leonardo DiCaprio lo pagué con el mío. No, no le pagué a Russell Crowe, pero pedí que la película se retrasara dos semanas para poder traerlo aquí desde Australia, y nuestro productor Mike Medavoy aceptó el retraso. Y para cubrir esos gastos. Gracias, Sharon Stone”.

A lo que Leonardo se refería era que Sharon quedó muy convencida con las películas que había visto de él y Russell: “Creo que vio nuestros trabajos anteriores, creo que eran “Romper Stomper” y “Whats’ Eating Gilbert Grape” y dijo: ‘Esos son dos actores con los que quiero trabajar’. Y ¿sabes? Es increíble, ella ha sido toda una campeona en el cine al darle oportunidades a otros actores, por lo que estoy muy agradecido”.

En una entrevista con Insider la actriz dio detalles acerca de la decisión que tomó cuando se preparaba la película en cuestión: “Este niño llamado Leonardo DiCaprio fue el único que arrasó en la audición. En mi opinión, él fue el único que entró y lloró, rogando a su padre que lo amara mientras moría en la escena. Me dijeron: ‘¿Por qué un desconocido, Sharon? ¿Por qué siempre te disparas en el pie?’ El estudio dijo que si lo deseaba tanto, podía pagarle con mi propio salario. Y así lo hice”.

Estrenada en Estados Unidos en febrero de 1995, “The Quick And The Dead” obtuvo buenas críticas pero ganancias moderadas en las taquillas. La cinta es un western que trata acerca de una mujer (Stone) que llega a un pueblo buscando vengar la muerte de su padre, enfrentándose con el hombre (Gene Hackman) que controla el lugar. Fue el debut en Hollywood de Russell Crowe y la película en la que Leonardo DiCaprio trabajó antes de “Romeo + Juliet”, con lo que se convertiría en una estrella a nivel mundial.

