Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 23 al 29 de noviembre

Música norteña con Grupo Frontera

Grupo Frontera, que se dio a conocer en las redes sociales con el éxito de Morat, “No se va”, ofrecerá un concierto en el teatro Peacock (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles,) como parte de su gira El Comienzo. Tendrá como invitado especial a Milla 22. Presentará su álbum más reciente, “El Comienzo”, que estrenó en agosto pasado. Boletos desde $240. Informes ticketmaster.com.

Navidad en Sesame Place

Por primera vez, Sesame Place (2052 Entertainment Cir., Chula Vista) celebrará A Very Furry Christmas, la fiesta de navidad en la que participan todos los personajes de este parque temático. Los visitantes podrán ver este lugar iluminado con cientos de luces, un árbol de 24 pies de alto y disfrutar de una ciudad invernal. La fiesta incluye el show Sesame Street Christmas, el Sesame Street Christmas Parade y la Furry Friends Christmas Dance Party. Las familias también se podrán tomar fotos con Santa y con los personajes de Sesame Street. Termina el 7 de enero. Boletos desde $68. Informes sesameplace.com.

Fiestas en Universal Studios

Las fiestas navideñas también comenzaron en Universal Studios (100 Universal City Dr., Los Angeles), donde los visitantes podrán disfrutar de espectáculos como el show de luces The Magic of Christmas at Hogwarts Castle, el A cappella Frog Choir —un coro de ranas de estudiantes de Hogwarts—, tomarse fotos con el Grinch, con su perro Max o con los Whos de Who-ville. También hay shows de luces en el árbol torcido de Grinchmas, donde además cae nieve. También hay comida y bebidas de temporada en todo el parque. A partir del viernes y hasta el 1 de enero. Boletos desde $109. Informes universalstudioshollywood.com.

Navidad salvaje

El Safari Park (15500 San Pasqual Valley Rd., Escondido) ya está listo para comenzar con sus festejos navideños con el regreso de Wild Holidays. Luces de colores, caminos iluminados con motivos navideños, la presencia de Santa, personajes con zancos, shows musicales en vivo y lectura de cuentos son algunos de los atractivos de esta fiesta. También se incluye un menú especial para esta temporada. En días selectos del viernes al 31 de diciembre. Boletos desde $59. Informes sdzsafaripark.org.

Celebración en SeaWorld

SeaWorld (500 Sea World Dr., San Diego), en su Christmas Celebration, presenta shows de música en vivo, encuentros con Santa y Rudolph, un desfile de navidad, decoraciones por todo el parque, incluyendo un árbol de 30 pies de alto, y túneles con luces y música. También hay nieve artificial, shows de luces láser y el nuevo Holiday Sing-A-Long de O.P. Otter, un show para cantar temas de navidad. Termina el 7 de enero. Boletos $115. Informes seaworld.com.

Navidad en Legoland

Legoland (One Legoland Dr., Carlsbad) comenzó esta semana con su Holidays at Legoland, una fiesta que incluye la presencia de personajes de lego navideños, como Santa y el Soldado de juguete, el Hombre de Jengibre y otros que están disponibles para tomarse fotos con los visitantes. También hay shows en vivo, la presencia de Santa y comida y bebidas de temporada. En días selectos hasta el 7 de enero. Boletos desde $80. Informes legoland.com.

Shows de luces

El show de luces Imaginarium — What Dreams Are Made Of, regresa al Fairplex (1101 W. McKinley Ave., Pomona) con su renovado Fantasyland Holiday Light Show, el espectáculo de luces de navidad más grande del país. Los visitantes podrán ver árboles de navidad, estrellas y globos iluminados, 1.5 millas de luces navideñas, un show de circo, música sincronizada, cuartos con espejos, juegos y criaturas interactivas. Termina el 7 de enero. Boletos desde $18. Informes fairplex.com.

Más luces en el Arboretum

El show de luces Lightscape vuelve al Los Angeles County Arboretum and Botanic Garden (301 N. Baldwin Ave., Arcadia) por tercera ocasión. Se extiende en este jardín por una milla y despliega luces que forman instalaciones artísticas acompañadas de color, imaginación y sonido. Incluye esculturas como Winter Cathedral, Fire Garden, Dancing Palms, Feast of Light y Flower Lawn. Termina el 2 de enero. Boletos desde $10. Informes arboretum.org.

Flamenco en el Disney Hall

Flamenco! María Bermúdez’s Sonidos Gitanos es un show que tendrá lugar en el Walt Disney Concert Hall (111 S. Grand Ave., Los Angeles) y que presentará la majestuosidad y poder del flamenco. Esta presentación es un estreno que reúne a algunos de los artistas gitanos más venerados de España y del mundo. Sábado 8 pm. Boletos desde $46. Informes laphil.com.

Teatro infantil

The Very Hungry Caterpillar Holiday Show, una versión navideña de la adaptación en teatro de esta obra, debutará en El Portal Theatre (5269 Lankershim Blvd., North Hollywood). La exitosa obra ya tiene ocho años dando la vuelta al mundo e incluye cuatro historias de Eric Carle que cobran vida con 75 títeres de cuentos como Brown Bear, Brown Bear, 10 Little Rubber Ducks, Dream Snow, y por supuesto, The Very Hungry Caterpillar. Del sábado al 21 de enero. Boletos desde $30. Informes hungrycaterpillarshow.com.

Iluminación de árbol

La celebración anual de iluminación del árbol de navidad en la Jerry Moss Plaza de The Music Center (135 N. Grand Ave., Los Angeles) incluirá presentaciones musicales por parte de artistas locales, actividades manuales y un mercado con puestos de artesanos. La plaza se convertirá en una ciudad invernal, con nieve artificial y comida a la venta. Habrá chocolate gratis para los asistentes. Lunes 5 pm. Evento gratuito. Informes musiccenter.org.

Luces en el jardín

Enchanted Forest of Light en Descanso Gardens (1418 Descanso Dr., La Cañada Flintridge) regresa con nuevas rutas e instalaciones. Los despliegues de luces esta vez iluminan el Rose Garden, que incluye Labyrinth, que cobra vida con la escultura geométrica inmersiva en 3D Hybycozo. Bajo el Oaks también hay una nueva instalación de luz que evoca el ambiente etéreo del jardín. Termina el 7 de enero. Boletos desde $20. Informes descansogardens.org.