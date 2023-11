Así respondió Pablo Montero a las acusaciones de agresión sexual de Gaby Spanic

A solo unos meses de haberse enfrentado a las acusaciones de abuso sexual en contra de una menor de edad y que estas quedaran desestimadas, Pablo Montero vuelve a encabezar los titulares por esta razón, aunque en esta ocasión quien lo apunta es la actriz Gaby Spanic.

De acuerdo con la histrionisa, dicha agresión se dio durante la estancia que compartieron en ‘La Casa de los Famosos’: “Me abrió el cuartico de fumadores y de repente yo lo veo. Yo estaba fumando mi cigarro, me lo agarró, se me cayó en los senos. Empezó a agarrarme los senos, me agarró por el brazo y me quería besuquear a la fuerza. Yo pegaba de gritos: ‘¡Sáquenme de aquí!'”, contó la famosa dentro del reality ‘Secretos de Villanas’.

Luego del revuelo que causó Gaby Spanic con dichas declaraciones, el cantante de regional mexicano se pronunció por primera vez sobre este tema a través de notas de voz que le envió a Alex Rodríguez, conductor del programa ‘Siéntese quien pueda’.

Dentro del mensaje, Pablo Montero aseguró que prefiere no darle importancia a este tema porque “no lo amerita”. “Lo que pasa es que no quiero darle importancia a lo que no es, si fuera, lo aclaro, pero con el mensaje que te mandé yo creo que está más que claro”, sele escucha decir dentro del audio.

Asimismo, cuestionó la veracidad de lo dicho por Spanic al argumentar que de haber ocurrido lo que ella dijo, la expulsión habría sido inmediata.

“Oye si hubiera pasado eso, así como te lo puse en el mensaje, ¿no? Me sacan o probablemente sacan a la persona que hizo algo así… Si fuera cierto pues hubiera denunciado”, añadió dentro de su declaración.

Como era de esperarse, la respuesta de Pablo Montero generó molestia entre el público. Y es que ante sus ojos este habría sido un acto de minimización hacia la actriz, por lo que le aconsejaron que también tome cartas en el asunto a nivel legal.

“Yo le creo a Gabi Spanic, seguro no denunció porque empatizó y dijo en el MOMENTO: ‘¿Para qué? si estaba borracho’, pero ahora que se siente segura lo dice. Obvio él no lo va a reconocer”, escribió un usuario. Otro añadió: “No esperaba menos de Pablo Montero, obvio que iba negar todo”.

