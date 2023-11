Gaby Spanic asegura que La Casa de Los Famosos encubrió a Pablo Montero

Gaby Spanic vuelve a causar polémica por sus fuertes declaraciones. Esta vez, la actriz venezolana hizo unas impactantes denuncias en contra del cantante mexicano Pablo Montero y el reality show La Casa de Los Famosos.

Fue durante una intervención de programa “Secretos de Villanas” de Canela TV, donde la actriz venezolana se refirió a Montero y lo acusó de un supuesto abuso sexual.

“Fue alguien que yo lo estimo mucho y lo conozco de hace años y no tengo reparo en decirlo: Pablo Montero. Sí. Me abrió el cuartico de fumadores y de repente yo lo veo así: -Tú siempre me has gustado, que esto y aquello. Yo estaba fumando mi cigarro, me lo agarró, se me cayó a los senos y empezó a agarrarme los senos. Me agarró por el brazo. Me quería besuquear a la fuerza. Yo pegaba de gritos: -Sáquenme de aquí-, dijo Gabriela Spanic.

Además, aseguró que no había hablado después del programa de televisión. También dijo que Montero tenía muchas denuncias actualmente por lo mismo: “Abuso sexual”.

Gaby Spanic se va contra La Casa de Los Famosos

Esto no solo es una denuncia pública importante hacia el cantante Pablo Montero, sino también a la producción del reality show La Casa de Los Famosos y Telemundo. Gaby Spanic asegura que la producción “lo protegió”.

Dice que los productores sabían lo sucedido y que prefirieron mantener el silencio. En La Opinión nos comunicamos con una fuente de la cadena televisiva Telemundo y, de manera extraoficial, podemos decir que muchos de los productores tienen una versión contraria a la que cuenta Gaby Spanic.

Incluso han asegurado que era la actriz venezolana la que estaba tras Pablo Montero. También que fueron varias veces las que la artista tuvo esta conducta.

Hasta el momento de cierre de esta nota, ni la producción de La Casa de los Famosos, ni Telemundo, han emitido un comunicado oficial hablando de esto.

Gabriela Spanic asegura estar tomando medida legales

Por otro lado y según lo que dijo Gabriela Spanic, ya se asesoró legalmente. “Me dijeron en la fiscalía que no podía hablar de esto, pero averigüe con unos abogados antes de abrir la boca. Esto sí lo puedo hablar y con mucha seguridad, allá adentro sufrí un delito y cuando es delito no hay confidencialidad que valga, entonces se puede contar: abuso sexual”, agregó la venezolana.

Por su parte, Pablo Montero y su equipo de trabajo no respondieron de inmediato a la llamada de La Opinión. Sin embargo, dejaron claro posteriormente que, de emitir algún comunicado, lo harían de manera pública.

No queda claro en las declaraciones de Gaby Spanic, si ella hizo esta denuncia en su momento ante la producción de La Casa de Los Famosos. Tampoco, si esta llamada a unos abogados la realizó antes de hacer alguna denuncia legal ante las autoridades mexicanas.

Lo que sí queda claro, es que refirió al supuesto incidente con Pablo Montero como un delito.

