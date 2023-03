Pablo Montero revela los motivos por los que está tomando terapia ¡sabia decisión! | VIDEO

El cantante de música regional mexicana, Pablo Montero, sigue bajo el ojo del huracán después de protagonizar algunos escándalos. Pero esta vez el mexicano habría decidido tomar el toro por los cuernos y enfrentar estas situaciones como se debe, pero con ayuda de un terapeuta.

Así como lo leen, Montero confesó para el programa de TV Azteca, “Venga la Alegría”, que ha comenzado a tomar terapia. Principalmente para reconocer que tiene problemas de alcoholismo, y a partir de ahí empezará a combatir sus adicciones.

“Yo creo hay un momento en tu vida que llega un mensaje importante y tomé una decisión de tomar una terapia, si estoy en un concierto y vienen personas y entran al camerino y te ofrecen una bebida, un tequila o algo pues entonces ya cambia todo, ese tipo de cosas a mí me hacen daño”

Montero también confesó en esta charla que esta decisión la tomó con el objetivo de limpiar su imagen y así darles un buen ejemplo a sus hijas. Además de que ya no quiere seguir preocupando a su familia, en especial a su mamá.

Y aprovechó para hablar del caso de supuesto abuso sexual a dos menores de edad, situación que de nuevo lo hizo enojar.

“Con qué pantalones tuvieron para publicar eso, yo sería incapaz de hacer ese tipo de cosas, en su momento, cuando se resuelva esto podré comentar lo que realmente pasó. Yo no sé cómo se atreven a publicar algo tan fuerte cuando no es cierto y cuando pueden hacerle mucho daño a la gente, escuchar a mi madre como estaba me dio mucho coraje”.

