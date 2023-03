Pablo Montero se presenta ante la Fiscalía de Chiapas a enfrentar acusaciones por abuso sexual, tras denuncia | VIDEO

Por su propio pie, Pablo Montero se presentó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas en Tapachula, en México, para estar informado de los permenores de la denuncia de presunto abuso sexual formulada en su contra.

Fue en el programa mexicano “Ventaneando” y en el sitio web de la revista “TvyNovelas”, donde se difundieron imágenes del cantante de regional mexicano en compañía de su abogado Eliser García, este 7 de marzo de 2023.

Si bien fue a principios de febrero cuando se difundió que Pablo Montero tenía una demanda en su contra por supuesto abuso sexual a una joven en Tapachula, el también cantante informó que no había recibido ninguna notificación de las autoridades en ese momento.

Pablo Montero lanzó comunicado sobre acusaciones de abuso sexual

Apenas el pasado 10 de febrero de 2023, Pablo Montero anunció en un comunicado de prensa, que no daría más entrevistas a la prensa, pues en ese momento no contaba todavía con la carpeta de investigación por el delito por el cual presuntamente se le acusa.

“Debido a que aún no tenemos acceso a la carpeta de investigación que dicen se sigue en mi contra, por recomendación de mi abogado no daré más declaraciones hasta conocer la acusación que se me hace”, se lee en el documento.

El cantante reiteró que es inocente y manifestó su disposición a presentarse ante las autoridades, como lo hizo este 7 de marzo.

