Pablo Montero confiesa que le injertaron un chip para dejar de beber alcohol: “Dejas de ser impulsivo”

Pablo Montero continúa en la polémica debido a una denuncia en su contra por presunto abuso sexual. Si bien, el cantante no desea abundar en el tema hasta que no tenga un documento que lo respalde, esta vez sí habló de un innovador tratamiento médico al que se sometió para combatir su alcoholismo.

Fue en una entrevista con el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante, donde reveló que le injertaron un chip para dejar de beber, método que ya probó el también presentador de televisión.

El exponente de música regional mexicano explicó que se trata de un tratamiento originario de los Estados Unidos que utiliza para combatir diversos problema de salud, y él lo está usando desde hace unas semanas.

“Tú sabes muy bien de un tratamiento que hay mi querido Gustavo, es un tratamiento muy importante en Estados Unidos que sirve para muchas cosas de tu salud, entonces ahorita estoy llevando ese tratamiento, es un implante”, dijo Pablo Montero.

El intérprete aseguró que el citado método le ayudará en el manejo de sus emociones y fue su madre quien lo acompañó cuando le colocaron el implante.

“Tú sabes que yo soy de carácter fuerte, y eso vas cargando con todo lo que me ha pasado con mis hermanos, te estoy hablando de esas emociones y no las sacas y de repente si te pones a tomar se te viene llenando como de coraje de sentimiento y luego vienen las depresiones y a llorar. Eso se arregla de frente, sano, con tu familia, con tu mamá. Ella me ha ayudado mucho, ella me acompañó”, dijo el cantante.

Pablo Montero busca dar un buen ejemplo a sus hijas

Pablo Montero asegura que quiere darle un buen ejemplo a sus hijas y con este tratamiento ha encontrado la paz y puede controlar más sus niveles de impulsividad.

“Yo quiero darles un buen ejemplo a mis hijas. Con el tratamiento que traemos tú sabes cómo te cambia la vida, ves más claras las cosas, estás en paz, piensas las cosas antes de acuarlas, dejas de ser impulsivo. Te ayuda a muchas cosas”, aseguró el también actor.

Te puede interesar:

–Pablo Montero olvida a su acompañante por evadir preguntas de la prensa por presunto abuso sexual

–Acusan a Pablo Montero de romperle el brazo a un hombre | VIDEO

–Mariana Seoane defiende a Pablo Montero tras escándalo por denuncia de supuesto abuso: “Conozco a mi amigo”