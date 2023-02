Mariana Seoane defiende a Pablo Montero tras escándalo por denuncia de supuesto abuso: “Conozco a mi amigo”

Mariana Seoane salió en defensa de Pablo Montero tras darse a conocer que existe una denuncia en su contra por supuesta violación.

Tras haber permanecido algunos meses completamente alejada de los reflectores mientras recibía tratamiento médico por un tumor en la garganta, mismo que requirió de una cirugía, Mariana Seoane regresó a Televisa completamente recuperada y a punto de participar en nuevos proyectos, entre los que se rumorea podría estar una serie o incluso una nueva telenovela, además de estar involucrada en la creación de nuevos temas musicales con los que promete sorprender al público que mantiene cautivo desde hace algunas décadas.

Así lo confirmó la estrella de televisión ante diversos medios de comunicación, uno de ellos el reportero Eden Dorantes, a quien confesó que está feliz y muy emocionada por los planes que tiene en puerta.

Asimismo, fue inevitable que le preguntaran sobre el reciente escándalo en el que está envuelto su amigo Pablo Montero, quien habría sido demandado por una mujer que asegura fue abusada sexualmente por el cantante el pasado 7 de enero tras una presentación en la Feria de Esquipulas de la ciudad de Tapachula, en Chiapas.

Al respecto, la intérprete de “Una de dos” fue tajante al expresarle su apoyo a Montero, asegurando que podrá tener muchos defectos como ser humano, pero no el de ser un hombre que abusa de las mujeres.

“Desde ahorita les digo que yo no creo que haya sido una violación en lo más mínimo, honestamente. Conozco a mi amigo, y ése no es su estilo. Tendrá otros muchos defectos, pero no ese”.

