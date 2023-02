Niurka defiende a Pablo Montero de escándalo llamándolo “pica flor” y le aconseja “bajarle al chupe”

Niurka Marcos volvió a demostrar que es toda una experta a la hora de hablar de otras celebridades y los temas que circulan dentro de las redes sociales por lo que en esta ocasión fue Pablo Montero quien se convirtió en blanco de sus comentarios, aunque en esta ocasión salió en su defensa tras ser acusado por supuesta violación.

Fue ante diversos medios de comunicación donde la vedette cubana habló de la polémica que envuelve a su ahijado, Pablo Montero, sobre la denuncia que hay en su contra por una supuesta participación en el delito de violación.

Al respecto, la actriz y bailarina aseguró que se trata de “circunstancias difíciles, dudosas” en las que primero se debe escuchar ambas partes porque “no se puede juzgar hasta que nos enteremos qué pasa”; incluso recordó que este es un caso similar al que enfrentó Kalimba en el año 2010, acusaciones de las que salió absuelto.

Ante dicho caso, dejó ver que no siempre los famosos son culpables, ya que “las niñas de hoy en día están desaforadas“.

“Entonces no estoy juzgando ni defendiendo, pero hay que entender que las chicas están bien loquitas”. Niurka Marcos

Debido a que, hasta el momento no ha podido hablar con el cantante, le envió un mensaje a través de la prensa con el que le pidió ir “directo a la yugular con los mayores responsables para que ya no vuelva a pasar esto”.

Asimismo, ante las cámaras del programa ‘Venga la Alegría’ le pidió calmarse porque le gusta estar de fiesta y en ocasiones se llega a perder la noción del tiempo o de lo que en realidad sucede.

“Que se calme porque le encanta la fiesta. Él se agarra unas (fiestas) muy buenas. Hay que poner un poquito más atención y cuidarnos”, comentó.

Y no pudo evitar exponer el gusto que Pablo Montero tiene por las mujeres y la facilidad con la que se involucra con ellas.

“Es picaflor, pero para que haya un hombre picaflor tienen que existir mujeres igual que se presten a eso”. Niurka Marcos

Luego de poner un ejemplo de lo que ella haría si le hacen una propuesta subida de tono, le aconsejó “bajarle al chupe”, ya que al medirse se podría evitar problemas como este.

“Bájale, una botella menos. Controle usted su entorno, no que su entorno lo controle a usted, porque si no pasan estas $&%#das”, agregó la cubana con su peculiar estilo. View this post on Instagram A post shared by Venga la Alegría (@vengalaalegria)

