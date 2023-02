Pablo Montero rompe el silencio sobre investigación de violación que hay en su contra: “Sería incapaz”

Tras darse a conocer que la Fiscalía General de Chiapas publicó un comunicado donde asegura que recibió una denuncia en contra de Pablo Montero por su presunta participación en el delito de violación, el actor y cantante rompió el silencio para defenderse de dichas acusaciones.

Fue la revista mexicana TVNotas el medio elegido por Pablo Montero para hablar de los delicados señalamientos de los que está siendo objeto en torno a un supuesto abuso que habría cometido en contra de una mujer llamada Ximena, provocando un nuevo escándalo en su carrera.

Según lo señalan en la publicación, el protagonista de la serie ‘El Último Rey’ reaccionó molesto a las acusaciones, pero tiene la cabeza en alto y todo lo que se está diciendo es completamente falso.

“Yo no he hecho nada. Sería incapaz de hacer algo así. Yo no sé nada, no soy así y no quiero hablar de eso porque no soy así y me conocen”, expresó.

Y es que, de acuerdo con las declaraciones de una de las mujeres que lo denunció, los hechos habrían ocurrido al término de una presentación que tuvo el cantante a finales del año 2022 en Tapachula, Chiapas, lo que Montero negó rotundamente, asegurando que primero se daría “un balazo en la cabeza“, antes que cometer un acto de este tipo.

“Primero me doy un balazo en la cabeza antes de hacer eso, te lo digo de una vez. Me conoces muy bien los pantalones que tengo, primero me doy un balazo en la cabeza antes de que pase eso”. Pablo Montero

Reiteró que es una absoluta mentira, que ni siquiera estaba enterado y no tiene nada que esconder porque solo se podría tratar de una mala jugada de la cual piensa salir adelante tal como ha sucedido las ocasiones anteriores, principalmente por el bien de su familia.

“Tengo a mis hijas, tengo a mi familia, tengo a mi mamá… sufro mucho por cosas que me pasan, pero esto no me va ni a hacer temblar las piernas porque yo sé muy bien lo que tengo y lo que soy, jamás haría eso”, afirmó.

Para finalizar, el intérprete de “Piquito de Oro” dejó claro que no tiene miedo de nada, “ni a la cárcel” y todo lo que tenga que decir al respecto será siempre con la verdad, por lo que incluso no necesita a nadie que lo asesore.

“Con la palabra, es la verdad. Ya estoy cansado de limpiar (mi nombre), no hice nada“, puntualizó.

