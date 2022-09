Pablo Montero explota contra Julio César Chávez tras ofrecerle su ayuda para superar sus adicciones

Luego de que Julio César Chávez ofreciera su ayuda a Pablo Montero para superar sus problemas con el alcohol invitándolo a su clínica de rehabilitación, el cantante reaccionó molesto y envió una contundente respuesta en la que dejó claro que nadie tiene derecho a juzgarlo o hablar por él.

Durante un encuentro con los medios de comunicación en Ciudad de México, el protagonista de la serie de TelevisaUnivision ‘El Último Rey’ expresó lo agradecido que está por haber recibido grandes oportunidades de trabajo, pues durante el 2022 participó en proyectos muy importantes dentro de la actuación, en la música y cerró con una gira de 50 conciertos en varios países.

“Estoy muy agradecido con Dios, estoy muy bien personalmente y estoy muy tranquilo, concentrado en el trabajo, en mi rutina de ejercicio, en todo lo que estoy haciendo. Es una gran responsabilidad dar un buen espectáculo al público”, dijo.

En cuanto a las terapias que tomó para superar sus problemas de adicción, destacó que aceptó recurrir a ellas para superar una etapa complicada de la cual aprendió mucho, pero ya quedó atrás.

“Ya pasó eso. Me sirvió muchísimo y todo muy bien, son cosas que aprendes. Todo lo que sea aprender para mejorar tu persona o tu estado de ánimo para que tú seas una persona feliz, siempre cualquier curso que hagas va a ser bienvenido”, comentó.

Sin embargo, al ser cuestionado acerca de la invitación que recibió hace unos días por parte del ex boxeador Julio César Chávez, Montero reaccionó molesto, destacando que nadie tiene derecho a opinar acerca de su vida y él es el único que puede hablar de lo que le sucede.

“Eso ya pasó, no quiero hablar de eso. Yo lo que te tengo que decir es que estoy muy contento, tengo mucho trabajo, así pueda decir quien tenga que decir, el único que tiene la última palabra soy yo, nadie puede hablar por mí, yo soy el que tengo que decirlo y aquí estoy dando la cara. Nadie, absolutamente nadie, tiene que opinar sobre mi persona o sobre lo que yo tenga o no deba de ser. Yo doy la cara siempre que pasa algo y lo digo”, expresó.

Debido a las continuas opiniones que recibe, el intérprete de “Piquito de Oro” pidió que, en caso de estar muy preocupados por él, lo busquen directamente.

“Pero así diga quien diga misa, nadie puede juzgarte ni opinar por ti, ni hablar por ti, el único que puede decir es uno porque nadie, todo mundo va a estar opinando, entonces si quieren ayudarme, que vengan aquí, se presenten y vengan y me ayuden, pero aquí el que da el primer paso soy yo, aquí nadie me ayuda”, añadió.

Finalmente hizo énfasis en que siempre ha salido de sus problemas o tropiezos por voluntad propia, por lo que nadie tiene que llevarlo de brazo.

“Yo hago mis cosas, nadie tiene que venir y si mucho les interesa pues que vengan y me busquen, pero no voy a aceptar ningún comentario de nadie porque yo siempre he dado la cara, nunca me he escondido y siempre acepto cuando me equivoco, lo acepto y cuando tengo algo bonito que decirles lo digo. Pero así es la vida y así soy de franco y así es, la neta como es y estoy bien físicamente, entrenando mucho y con una dieta”, puntualizó.

También te puede interesar:

–VIDEO: Julio César Chávez le ofrece su ayuda y su clínica de rehabilitación a Pablo Montero

–Raúl Araiza revela que llevó a Pablo Montero a un centro de rehabilitación: “Él pedía ayuda”

–Pati Chapoy enfrenta a Pablo Montero y lo cuestiona sobre sus adicciones tras agredir a reportera