Raúl Araiza revela que llevó a Pablo Montero a un centro de rehabilitación: “Él pedía ayuda”

Luego de revelar que ingresó por voluntad propia a un centro de rehabilitación, Raúl Araiza compartió que en su momento también ayudó a Pablo Montero para que tratara sus problemas con el alcohol y lo invitó al misma clínica.

Durante un encuentro con los medios de comunicación en las inmediaciones de Televisa San Ángel en la Ciudad de México, “El Negro” Araiza fue cuestionado acerca de los recientes escándalos que ha protagonizado Pablo Montero por supuestamente haber recaído en los vicios. Y aunque siempre se ha caracterizado por no opinar de la vida de los demás, en esta ocasión decidió romper el silencio en nombre de la amistad que tiene con el cantante.

“Es un tema que él y yo hemos hablado mucho. Yo nunca voy a hablar de otra persona, pero creo que él sabe muy bien, igual que yo, qué es lo que debemos de hacer y qué no. Todos sabemos, aunque no tengas una enfermedad. Lo que pasa es como me dicen ‘Raúl sé coherente y honesto conmigo’. Y él tiene que ser honesto con él y esta es una enfermedad de pérdidas

Durante la entrevista retomada por el periodista Eden Dorantes, Araiza explicó que no solo está al tanto de lo que ha vivido el intérprete de “Piquito de Oro”, sino que, en su momento, también lo llevó a una clínica de rehabilitación para tratar sus adicciones.

“Esto es personal. Con Pablo me llevó muy bien desde antes y también nos ha unido este puente. En algún momento yo lo llevé a Monte porque él pedía ayuda. Antes de volver a tomar yo me fui a encerrar”, recordó.

Sin embargo, el presentador del programa ‘Hoy’ destacó que el problema tendrá solución hasta el momento en que la persona acepte que lo necesita y esté dispuesto a superarlo, pues “No es para quien lo necesita, sino para quien lo quiere. Tienes que querer. Hay que trabajarlo y cuando lo aceptas, lo entiendes y lo admites es otra vida”.

Pero fue durante el matutino de Televisa cuando Raúl Araiza habló por primera vez sobre el origen de la adicción que padece, sufrimiento que inició a muy temprana edad que está relacionado con la ausencia de su padre.

“Si no quieres sufrir, lo único que puedo decir es: ‘Pide ayuda a los profesionales porque algún día va a explotar'”expresó en medio del apoyo de sus compañeros.

