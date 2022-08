Raúl Araiza regresa a la televisión y confirma que estuvo en una clínica de rehabilitación: “Pide ayuda”

Tras poco más de un mes de ausencia, Raúl Araiza reapareció en la conducción del programa ‘Hoy’, en donde confirmó que ingresó por voluntad propia a una clínica de rehabilitación debido a sus problemas de alcoholismo.

Aunque los rumores acerca de una posible recaída en el alcohol del “Negro Araiza” surgieron hace unas semanas, fue este lunes 22 de agosto cuando el presentador rompió el silencio en torno a su salud y de manera específica sobre la adicción al alcohol con la que continúa luchando.

Fue durante una sección del matutino de Televisa y rodeado por sus compañeros, donde Raúl Araiza habló por primera vez sobre el origen de la adicción que padece, sufrimiento que inició a muy temprana edad que está relacionado con la ausencia de su padre.

“El vacío que yo tenía que me metí desesperado a buscar es ausencia, es abandono de padre“, dijo.

Durante la emotiva charla, destacó que lo más importante es pedir ayuda para dejar de sufrir, decisión que tomó para no seguir “adormeciendo esos sentimientos” que lo estaban dañando.

“Si no quieres sufrir, lo único que puedo decir es: ‘Pide ayuda a los profesionales porque algún día va a explotar'”.

Raúl Araiza abrió su corazón para compartir cómo surgieron las ideas que lo han atormentado a lo largo de su vida y que lo orillaron a recaer en el alcoholismo.

“La fantasía de todo adicto es buscar el reconocimiento del padre, ese padre que no me aplaudió, no me besó lo suficiente, me dio amor como él podía, mi padre fue un hombre sin amor no sabía darlo él. Yo viví todo esto desde el abandono a mi mamá, me mandan 4 años fuera de México sin entender el exilio.Cuando llego sigo luchando por entender el por qué me mandaron a mí y a mi hermano no, porque hizo comparaciones con mi hermano, claro no tiene la culpa el gordito (Armando Araiza)”, explicó.

“Tengo contacto con la sustancia y dije: ‘De aquí soy’. Se volvió mi mejor amigo (el alcohol)”. Raúl Araiza

Con la mejor actitud y dispuesto a dar el mejor ejemplo a su público, reveló el motivo por el que decidió internarse en un centro de rehabilitación en el que lo ayudaron a sanar sus emociones y reencontrarse consigo mismo.

“Entré a este lugar al cual le debo la vida, entré con amor de todos ustedes, del público hermoso y amor de mi familia“, detalló el también actor de 57 años.

Conmovido y casi hasta las lágrimas, el querido presentador recibió el apoyo de Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Andrea Escalona, Arath de la Torre y Paul Stanley, quienes reiteraron su cariño además de aplaudir el valor de compartir su experiencia.

