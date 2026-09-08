Los creadores de la serie animada “South Park” vuelven a mofarse de Donald Trump

Trey Parker y Matt Stone, cocreadores de la serie animada “South Park” nuevamente se burlaron del presidente Donald Trump a partir de las órdenes giradas desde su retorno a la Casa Blanca exigiendo cambiar de nombre a ciertos lugares compartidos geográficamente con sus países vecinos al norte y sur de su frontera.

El 20 de enero del año pasado, firmó formalmente la Orden Ejecutiva 14172 a través de la cual les solicitó a las agencias federales sustituir el nombre de Golfo de México por el de “Golfo de América”.

Posteriormente, el 27 de agosto pasado, firmó otra orden ejecutiva para renombrar al Lago Ontario como “Lago América”.

Y como parte de su plan de modificaciones, el domingo sugirió renombrar el estado de Nuevo México como “Nueva América”. Sin embargo, para cumplir con su último capricho todavía no emite una orden.

Todas estas acciones, no han sido pasadas desapercibidas por los creativos de “South Park” quienes por algún tiempo optaron por dejar de atacar a Trump.

En julio del año pasado, en el arranque de la temporada 27 de la serie de televisión, el magnate neoyorquino es vinculado amorosamente con Satanás sacando a flote su amistad con el delincuente sexual Jeffrey Einstein.

Following their Emmy win for Outstanding Animated Program, South Park is making a big change. Creators Trey Parker & Matt Stone announce:



“Inspired by the bravery and patriotism of Apple and Google, we are changing the name of South Park to SOUTH AMERICA. We especially want to? pic.twitter.com/nRkNaoUSVp — South America (@SouthPark) September 8, 2026

A partir de dicho incidente, durante varios capítulos, “South Park” también arremetió en contra de Kristi Noem, ex secretaria de Seguridad Nacional.

Sin embargo, las parodias causaron mucha incomodidad en la Casa Blanca y eso propició que la serie animada optara por olvidarse temporalmente de Trump y su gabinete.

El punto es que, a menos de dos meses de llevarse a cabo las elecciones intermedias, Trey Parker y Matt Stone, volvieron a la carga en contra del republicano de 80 años a través de un comunicado donde anunciaron que el nombre del programa pasará a llamarse “Sudamérica” en lugar de “South Park”.

“Inspirados por la valentía y el patriotismo de Apple y Google, cambiamos el nombre de South Park a SOUTH AMERICA”,indica parte de la misiva haciendo alusión a la manera sobre cómo hasta las grandes compañías tecnológicas se doblegaron al capricho de Trump cambiándole el nombre a las regiones donde exigió hacerlo.

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