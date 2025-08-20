Los creadores de la serie animada “South Park” vuelven a poner en ridículo a Donald Trump

Randolph Severn Parker III y Matt Stone, creadores de la serie animada “South Park”, otra vez vuelven a la carga en contra del presidente Donald Trump, con un nuevo episodio.

Esta semana, la serie animada parece que dejará descansar a Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), de las burlas que generó su aparición en un episodio donde, además de criticar su violencia al momento de portar un arma de fuego, la republicana de Dakota del Sur aparece con el rostro derritiéndose, situación que deja al descubierto algunas imperfecciones, lo cual causó un malestar tremendo en la Casa Blanca.

Sin embargo, la controversial serie de dibujos animados no quita el dedo del renglón en la campaña orientada a criticar al desempeño de la actual administración federal.

Aunque algunos conservadores se incomodaron semanas atrás al ver en otro episodio a Donald Trump metido en la cama con Satanás discutiendo sobre los archivos de Jeffrey Epstein, donde presuntamente lo involucran en la red de explotación sexual que el financiero encabezaba, quizá volverán pegar el grito en el cielo al ver cómo ahora critican su estrategia implementada en Washington para limpiar las calles de criminales.

Randolph Severn Parker, cocreador de la serie animada “South Park”, se vio obligado a ofrecer una disculpa por la manera de presentar a Donald Trump en un episodio. (Crédito: Richard Shotwell /AP)

Los creadores de “South Park” difundieron un adelanto de su episodio de estreno donde su icónico personaje Towelie se desplaza a la capital del país donde queda sorprendido de ver que se ha convertido en una especie de nueva base del ejército estadounidense.

Towelie desciende de un autobús frente a la Casa Blanca mientras se observa a un tanque de guerra transitar por el lugar.

“Este parece el lugar perfecto para una toalla”, se le escucha mencionar al gracioso personaje en alusión al desastre que se espera surja a lo largo de los minutos de duración del episodio.

