Los creadores de la serie animada “South Park” volvieron a mofarse de Kristi Noem

Presentando un final alternativo de su más reciente episodio, Trey Parker y Matt Stone —creadores de la serie de televisión animada “South Park”— volvieron a burlarse de Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

En el capítulo, titulado “Me volví loco”, debido a los recortes en educación ordenados por la administración Trump, el personaje del Sr Mackay —consejero escolar en la escuela primaria de South Park— termina desempleado, situación que lo orilla a unirse al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Durante su proceso de formación como recluta del ICE, el exconsejero escolar y un nutrido grupo de sus compañeros tienen la oportunidad de ver un video donde Kristi Noem los exhorta a actuar con rigor al momento de cumplir con su deber.

De manera irónica, la exgobernadora de Dakota del Sur aparece en varias ocasiones disparándole con un arma de fuego a perritos indefensos, esto en alusión a cómo ella describió en un libro haberles quitado la vida a dos mascotas propiedad de su familia.

Para mofarse todavía más de la funcionaria, creadores de “South Park”, muestran el rostro de Noem derritiéndose por el esfuerzo realizado al disparar, situación que la obliga a ser maquillada recurrentemente con el objetivo de ocultar sus imperfecciones.

En respuesta, la funcionaria republicana les reprochó a sus detractores no enfocarse en su desempeño en el gobierno y en lugar de ello atacarla por su apariencia.

“Es una pereza burlarse constantemente de las mujeres por su apariencia. Solo los liberales y los extremistas hacen eso. Si quisieran criticar mi trabajo, adelante, pero claramente no pueden, simplemente eligen algo tan insignificante como eso”, expresó.

Lejos de poner fin a la controversia desatada por el ácido humor con que suelen retratar los acontecimientos más relevantes a nivel global y los personajes alrededor de ellos, los creadores de South Park volvieron a ridiculizar a la responsable del DHS.

A través de las cuentas de la serie animada en redes sociales, publicaron un video con un final alternativo del episodio donde aparece Noem, sólo que ahora la exgobernadora de Dakota del Sur luce más violenta, pues ingresa a una tienda de mascotas donde mata a balazos a todos los perritos que se encuentran en el establecimiento.

“¿No viste esto en la tele? Aquí está la versión Paramount+ de la escena de los créditos finales”, indica un texto que acompaña a un video.

Here’s the Paramount+ version of the end credits scene. pic.twitter.com/QAvMgQfU9t — South Park (@SouthPark) August 11, 2025

