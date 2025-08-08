Kristi Noem arremete en contra del programa “South Park” por burlarse de su apariencia

Kristi Lynn Arnold Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), reconoció estar molesta por la manera en cómo los escritores de la serie de televisión “South Park” se mofaron de ella durante el último episodio transmitido.

En el capítulo, titulado “Me volví loco”, debido a los recortes en educación ordenados por la administración Trump, el personaje del Sr Mackay —consejero escolar en la escuela primaria de South Park— termina desempleado, situación que lo orilla a unirse al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Durante su proceso de formación como recluta del ICE, el exconsejero escolar y un nutrido grupo de sus compañeros tienen la oportunidad de ver un video donde Kristi Noem los exhorta a actuar con rigor al momento de cumplir con su deber.

De manera irónica, la exgobernadora de Dakota del Sur aparece en varias ocasiones disparándole con un arma de fuego a perritos indefensos, esto en alusión a cómo ella describió en un libro haberles quitado la vida a dos mascotas propiedad de su familia.

Para mofarse todavía más de la funcionaria, Trey Parker y Matt Stone, creadores de “South Park”, muestran el rostro de Noem derritiéndose por su esfuerzo realizado, situación que la obliga a ser maquillada recurrentemente con el objetivo de ocultar sus imperfecciones.

De hecho, esto último parece haber sido lo qué más enfado le causó Kristi Noem quien, durante su participación en el podcast de Glenn Beck, les reprochó a sus detractores no enfocarse en su desempeño en el gobierno y en lugar de ello atacarla por su apariencia.

“Es una pereza burlarse constantemente de las mujeres por su apariencia. Solo los liberales y los extremistas hacen eso. Si quisieran criticar mi trabajo, adelante, pero claramente no pueden, simplemente eligen algo tan insignificante como eso”, expresó.

Kristi Noem se compromete a continuar adelante con la misión de deportar a la mayor cantidad posible de extranjeros carentes de estatus legal que viven en Estados Unidos. (Crédito: Etienne Laurent / AP)

Sobre la recta final de su administración como mandataria de Dakota del Sur, Kristi Noem se vio envuelta en varios escándalos debido, tanto a las declaraciones que solía hacer en contra de los líderes de las tribus asentadas en la entidad, como a los vuelos que a menudo realizaba hasta Texas para que le arreglaran la dentadura.

Sin embargo, su afecto mostrado por el presidente Donald Trump propició que éste la nombrara al frente del DHS, donde ya cometió el error de atribuirle a un inmigrante haber amenazado de muerte al jefe de la nación a través de una carta, lo cual después fue descartado, pues el sujeto ni siquiera sabía escribir.

