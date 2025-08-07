Kristi Noem es objeto de burla en el nuevo episodio de la serie animada South Park

En el nuevo episodio de South Park, los escritores de la serie animada que se transmite por televisión utilizaron una anécdota contada por Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, para mofarse de ella.

En el capítulo, titulado “Me volví loco”, debido a los recortes en educación ordenados por la administración Trump, el Sr Mackay —consejero escolar en la escuela primaria de South Park— termina desempleado, situación que lo orilla a unirse al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Presuntamente, como parte su proceso de formación, el personaje en cuestión y otras personas contratadas por el ICE deben ver un video donde Kristi Noem explica que tuvo que sacrificar a su cachorro disparándole en la cara.

“Hace unos años, tuve que sacrificar a mi cachorro disparándole en la cara, porque a veces hacer lo importante significa hacer lo difícil”, se le escucha decir a la republicana de Dakota del Sur.

Acto seguido, se observa a Noem disparándole a varios cachorros al azar, lo cual sirve para ser utilizado como burla recurrente durante resto del episodio.

En un libro presentado el año pasado, Kristi Noem describe cómo mató con un rifle a dos animales. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

En su libro No Going Back: The Truth on What’s Wrong with Politics and How We Move America Forward (Sin vuelta atrás: La verdad sobre lo que está mal en la política y cómo hacer avanzar a Estados Unidos), la republicana describe algunos pasajes un tanto controversiales y desconocidos acerca de su personalidad como son el hecho de haber asesinado por bravucón a “Cricket”, un perro de raza braco de 14 meses y a una cabra por maloliente.

“Odiaba a ese perro. Me di cuenta de que tenía que sacrificarlo. no era un trabajo agradable, pero que debía hacerse”, describió.

Dicho testimonio fue retomado por Trey Parker y Matt Stone, creadores de “South Park”, quienes parecen estar interesados en continuar ridiculizando a la actual administración federal como lo hicieron hace unos días al presentar en la cama a Donald Trump discutiendo con Satanás sobre los archivos de Jeffrey Epstein, donde presuntamente lo involucran en la red de explotación sexual que el financiero encabezaba.

Aunque en la Casa Blanca las bromas emitidas en “South Park” no son bien vistas, hasta el momento continúa permitiendo que el programa continue siendo transmitido.

Sigue leyendo:

• Kristi Noem afirma que un inmigrante intentó devorarse a sí mismo al momento de ser deportado

• Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, describe a Los Ángeles como “una ciudad de criminales”

• Kristi Noem genera escándalo por viajar hasta Texas para embellecerse la dentadura