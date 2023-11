Natalia Alcocer pelea con su novio en plena transmisión en vivo y lo denuncia por violencia

El nombre de la actriz Natalia Alcocer ha encabezado los titulares debido al video que comenzó a circular en redes sociales donde se le ve llorando en un restaurante de la Ciudad de México, mientras acusa a su pareja, el modelo Michael Cohn, de violentarla psicológicamente.

El clip que ya se ha viralizado en plataformas como Instagram y X muestra a la ex participante de ‘La Casa de los Famosos’ con un rostro desencajado: “Así es como se vive la violencia. No te tienen que golpear, no te tienen que hacer nada… Así es como te despedaza; despedaza a los tuyos, a tu alrededor”, indicó.

Por si fuera poco, Natalia Alcocer apuntó que los familiares de Michael Cohn han sido los responsables de filtrar información a su expareja, el empresario José Juan ‘N’, con quien la conductora enfrenta una controversial batalla legal desde 2021 por violencia doméstica.

“Voy a demostrar, porque están las pruebas, como la familia de Michael ha estado en contacto con esta persona, José Juan ‘N’. Ahorita Michel fue el que hizo el ‘en vivo’, seguro se va a quedar grabado“, añadió la famosa.

Cabe recalcar que dicho Tik Tok surgió dentro del perfil oficial de Natalia Alcocer solo unos minutos después de protagonizar una acalorada pelea con Michael Cohn que quedó documentada por el modelo a través de su cuenta de Instagram.

“La mujer aquí sentada, constantemente hace acusaciones e insulto a mi familia por algo que ella generó. Ustedes saben que en ningún momento rechacé a mi hija, ni mi mamá rechazó a su nieta y de ahí se empezó a generar todo”, acusó el también influencer.

A pesar del revuelo que causó la publicación de ambos materiales, Natalia Alcocer y Michael Cohn han decidido mantener bajo perfil, sin emitir más comentarios.

Seguir leyendo:

• Natalia Alcocer ya es mamá y lo anuncia con un emotivo mensaje: “Bebé Vikingo”

• VIDEO: Natalia Alcocer, ex integrante de ‘La casa de los Famosos’, da pruebas de la agresión que sufrió a manos de su ex esposo