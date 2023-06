Natalia Alcocer ya es mamá y lo anuncia con un emotivo mensaje: “Bebé Vikingo”

Natalia Alcocer, también conocida como “La Vikinga”, confirmó el nacimiento de su cuarto hijo a través de una conmovedora publicación que incluyó en video junto a su pareja y el pequeño.

El breve audiovisual mostró en tono sepia las manos del papá, el modelo Michael Cohn del Real, cubriendo las manos de la conductora, y poco a poco van destapando juntos los piecitos de su bebé, cuyo nombre y género no confirmaron.

“#BABYVIKING IS HERE ⚡️ llegaste el día indicado atónitos estamos de que estés a nuestro lado. Y aunque de ti no mucho habíamos hablado contigo en nuestras vidas completos estamos. Te amamos bebé welcome home ⚔️ toda tu familia siempre te protegerá”, escribió la famosa para acompañar el emotivo video.

Este anuncio llega a solo unos meses de que la conductora enfrentara una polémica que la llevó a parar en prisión, esto porque su ex declaró que no ha convivido con sus hijas. Habría sido en medio de este escándalo que se destapó su embarazo.

Y es que al ser arrestada por unas horas, comenzó con malestares relacionados a su condición y terminó por revelar que estaba embarazada. Los primeros informes indicaron que la adrenalina le había provocado en aquel entonces que entrara en labor de parto.

Afortunadamente para madre e hijo, logró ser estabilizada por el equipo médico luego de ser trasladada a un hospital, mismo en el que permaneció hasta salir bien librada de este desagradable momento.

